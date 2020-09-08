В Узбекистане выявили цепочку лиц, занимавшихся сбытом психотропных веществ

В Ташкенте выявили цепочку лиц, занимавшихся незаконным оборотом психотропных и сильнодействующих веществ, сообщает со ссылкой на ГУВД узбекской столицы издание Nuz.uz.

Как уточняется, в Яшнабадском районе в ходе проведения профилактических мероприятий по предотвращению незаконного хранения и сбыта психотропных веществ задержан 29-летний уроженец Ташкентской области Ботиржон Г.

- У него обнаружили и изъяли 60 флаконов "Тропикамида" и 224 таблетки "Регапена". На основе показаний Ботиржона задержан и 23-летний уроженец Джизакской области - Эркин У. У него при себе было 25 флаконов "Тропикамида" и 784 таблетки "Регапена". Собранные по данному факту материалы переданы в УКД ОВД Яшнабадского района для принятия законных мер, - говорится в информации.