Погода
$ 78.58 - 78.98
€ 92.20 - 93.67

В Узбекистане выявили цепочку лиц, занимавшихся сбытом психотропных веществ

145  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте выявили цепочку лиц, занимавшихся незаконным оборотом психотропных и сильнодействующих веществ, сообщает со ссылкой на ГУВД узбекской столицы издание Nuz.uz.

Как уточняется, в Яшнабадском районе в ходе проведения профилактических мероприятий по предотвращению незаконного хранения и сбыта психотропных веществ задержан 29-летний уроженец Ташкентской области Ботиржон Г.

- У него обнаружили и изъяли 60 флаконов "Тропикамида" и 224 таблетки "Регапена". На основе показаний Ботиржона задержан и 23-летний уроженец Джизакской области - Эркин У. У него при себе было 25 флаконов "Тропикамида" и 784 таблетки "Регапена". Собранные по данному факту материалы переданы в УКД ОВД Яшнабадского района для принятия законных мер, - говорится в информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391773
Теги:
наркотики, Узбекистан, Кыргызстан, наркотрафик
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  