Новый льготный кредит РКФР для предприятий, борющихся с коронавирусом

С началом пандемии коронавирусной инфекции некоторые предприятия в Кыргызстане переориентировали свое производство на борьбу с COVID-19. В кратчайшие сроки для поддержки таких производственников Российско-Кыргызский Фонд развития разработал льготный кредитный продукт.

Для его реализации правлением Фонда было решено выделить 3 миллиона долларов США. Продукт нацелен на временный характер – на время пандемии. Предполагается, что срок доступности средств будет до 1 октября, но фонд может продлить его, исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Сейчас Фонд одобрил уже три кредита для фармацевтических и швейного предприятий. Льготное финансирование они используют для производства средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки, бахилы и прочие изделия), лекарственных форм и препаратов. Также закупят запасные части и комплектующие для производства или ремонта медицинского оборудования.

Одним из первых получателей льготного займа стала компания "Идеал-Фарм". По словам генерального директора предприятия Эльмиры Шиваза, на кредитные средства будут закуплены крупные партии комплектующих для производства медицинского спирта, антисептических и парфюмерно-косметических растворов.

"Мы закупаем комплектующие в Китае небольшими партиями – по одному контейнеру. А заказывали их по мере реализации. Пандемия показала, что границы могут закрыться в любой момент и нам нужен стратегический запас, чтобы производство не останавливалось", - рассказывает о планах компании Эльмира Шиваза.

"Идеал-Фарм" закупит комплектующие с запасом до нового года – это примерно 6 млн пластиковых колпачков. Компания приобретает именно те составляющие для своей продукции, которые не производятся в Кыргызстане или России.

Для производства СИЗов ОсОО "Айко Сейко" закупит безопасное немецкое и японское оборудование. Как отметил директор предприятия Куван Жусуев, на льготный кредит от РКФР также расширена производственная площадь, что позволило увеличить количество сотрудников.

"Условия кредита от РКФР для нас был самым оптимальным. Заем нам выдали на долгий срок и с минимальными процентами. В будущем мы намерены создавать такие предприятия по всей стране и Фонд будет нашим стратегическим партнером в этом деле", - сообщил о будущих планах Жусуев.

По словам директора ОсОО "Биовит" Табышбека Орозалиева, кредит от Российско-Кыргызского Фонда развития поможет освоить технологию производства противовирусных лекарственных препаратов такие как ремантадин, азитромицин, арбидол. Эти лекарства будут использоваться в процессе лечения от коронавируса.

"Наш фармзавод работает с 2000 года. Сейчас у нас производится 74 вида лекарств. С помощью кредита РКФР мы начнем производство новых лекарств. Чтобы начать работу мы ожидаем поступления нужных комплектов активных веществ", - рассказал Орозалиев.

Как отметил и.о. руководителя департамента кредитной и инвестиционной деятельности РКФР Нурбек Абдымамбетов, предприниматели могут быть профинансированы напрямую через Фонд или банки-партнеры. Главное условие – предприятие должно вести деятельность минимум один год. Минимальная сумма кредита – 100 тысяч долларов США или эквивалент в национальной валюте. Он выдается сроком на два года со льготным периодом в шесть месяцев.

"Основной плюс нового продукта – это процентные ставки. Для кредитов в долларах США они составляют от 2% годовых и от 6% в национальной валюте. Таких условий нет даже для инвестиционных проектов, где процентные ставки начинаются от 4% годовых для кредитов в долларах США и от 8% в национальной валюте", - рассказал о преимуществах кредита Абдымамбетов.

Кроме того, для получения льготного кредита необязательно 100% залоговое обеспечение. Здесь достаточно 50% покрытия залога. Эти риски будут снижены финансовой устойчивостью предприятия, поэтому важно, чтобы клиент имел опыт работы и свою базу поставщиков и сбыта продукции.