Сотни студентов из Кыргызстана ждут вылета в Россию на учебу

"Учебный год начался, однако тысячи студентов остались без ответа". Студенты из Кыргызстана, обучающиеся в вузах России, просят правительство Кыргызской Республики помочь им прибыть в Российскую федерация для осуществления учебы в очном формате. Дистанционное образование для многих специальностей либо не предусмотрено, либо не позволяет в полной мере усвоить учебный план. Об этом VB.KG сообщили сами студенты. Соответствующее обращение также было направлено руководителя аппарата президента КР.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире и наступление каникул, многие студенты выехали за пределы РФ с уверенностью, что к началу учебного года у них будет возможность вернуться и продолжить обучение. До августа информация не обновлялась. В августе студенты начали задаваться вопросом о том, когда появится возможность пересечь границу РФ", - пишут студенты.

Кыргызстанцы отмечают, что приняли во внимание слова президента России о том, что у властей нет намерений полностью подменять дистанционным обучением все процессы в сфере образования и что учебный год не будет отменен и пройдет в очном формате с некоторыми изменениями, связанными с предотвращением новой вспышки коронавирусной инфекции.

"На протяжении месяца мы пытались получить конкретный ответ от правительства КР, консульства и МИДа РФ в Кыргызстане, от министерства образования и науки, от служащих контрольно-пропускных пунктов и других уполномоченных инстанций на вопрос о том, когда будут открыты границы РФ для иностранных студентов. Учебный год начался, однако тысячи студентов остались без ответа. В его поисках мы ежедневно просматриваем огромное количество информации из различных источников, в том числе неподтвержденных, СМИ переполнены противоречивыми сведениями. Мы в отчаянии из-за нависшей неопределенности. Просим дать четкий ответ на следующий вопрос: когда мы сможем прибыть в РФ. Просим посодействовать решению вопроса прибытия иностранных студентов из КР в РФ. Мы обязуемся по приезде пройти двухнедельную самоизоляцию и дважды пройти тест на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР в связи со сложной эпидемиологической ситуацией", - говорится в обращении.

Обращение дополнено списком (он дополняется) подписей студентов с указанием ФИО, учебного заведения и курса подписавшихся.

От редакции отметим, что сегодня, 8 сентября, премьер-министр заверил, что в скором времени некоторые ограничения на авиасообщение будут сняты.

"Ведутся переговоры о выезде студентов в Россию. В России разрабатываются алгоритмы приема студентов, согласно которым студенты обязаны соблюдать нормы изоляции", - отметил глава правительства.