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Мэрия вернула в собственность города часть парка Фучика

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- Екатерина Улитина
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Мэрия Бишкека вернула часть парка Фучика, которая находилась в частной собственности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на решение городского суда.

Теперь вся территория парка Юлиуса Фучика принадлежит муниципалитету.

Мэрия Бишкека напоминает, что в 1992 году постановлением городской государственной администрации, земельный участок площадью 7,41 га, расположенный в парке им. Ю.Фучика, был закреплен за городским объединением парков и зон отдыха, выдан акт на право пользования.

В 1995 году постановлением правительства КР парк им. Ю.Фучика был передан в собственность мэрии города Бишкек.

В эти годы часть парка, а именно территория недостроенного кинотеатра, площадью 13 тысяч 337 квадратных метров, перешла в частную собственность.

Управление муниципального имущества (УМИ) столичной мэрии обратилось с иском в Ленинский районный суд о признании первичного договора купли-продажи между ликвидатором завода М.П. и горожанкой С.Э. недействительным. Суд удовлетворил этот иск в полном объеме.

Позже, в 1999 году, гражданка С.Э. продала земельный участок гражданину К.А., который до рассмотрения судом искового заявления раздробил участок на 9 частей и продал их. УМИ так же обратилось в суд о признании этих сделок недействительными и потребовало вернуть часть парка в муниципальную собственность.

Этот иск был тоже удовлетворен районным судом, но ответчики по делу подали апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд.

Горсуд решил оставить в силе решение первой инстанции.

После получения определения суда, начнутся работы по регистрации данных земельных участков за мэрией города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/391789
Теги:
мэрия, суд, парк, Бишкек, Кыргызстан, парк Фучика
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