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Впервые в истории КР компания разместила на бирже привилегированные акции

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- Екатерина Улитина
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С 8 сентября 2020 года на Кыргызской фондовой бирже началось первое публичное размещение привилегированных акций одной из отечественных компаний по системе IPO.

IPO (от англ. "Initial Public Offering") – это публичное размещение акций компании на фондовой бирже, благодаря чему широкий круг участников инвестирует через покупку акций компании, а компания становится публичной.

"Пионерами", решившившимися выйти со своими привилигированными акциями стала на фондовый рынок страны компания- ОАО МФК "Салым Финанс".

Для фондового рынка КР это знаковое событие, впервые IPO проводится согласно всем условиям этого процесса. А компания ОАО МФК "Салым Фиананс", осуществляющая IPO, уже показала себя успешным эмитентом, разместив несколько выпусков корпоративных облигаций. Выпуск нового инструмента говорит не только о приверженности компании современным методам ведения бизнеса и использования всех возможностей, которые может дать фондовый рынок, но и об открытости компании, а это не маловажно для инвесторов.

Общий объем выпуска привилегированных акций МФК "Салым Финанс" составляет 50,0 млн.сомов, номинал 1 000 сомов, реализация будет проходит лотами по 25 штук любому желающему приобрести акции компании. Заявленный размер дивиденда составляет 160 сомов на акцию на первые 3 года обращения, в дальнейшем ставка будет пересматривается в зависимости от рыночной ситуации и уровня ставок по финансовым инструментам.


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URL: https://www.vb.kg/391792
Теги:
акции, Кыргызстан, экономика, Биржа
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