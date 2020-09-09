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Молодых кыргызстанцев включили в кадровый резерв посольства КР в РФ

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- Евгений Денисенко
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Кыргызские дипломаты в Москве поблагодарили молодых соотечественников за содействие в период борьбы с коронавирусом. Их встреча прошла в здании посольства КР в РФ.

Гостями дипмиссии стали волонтеры, активисты кыргызской диаспоры. Высказывая благодарность ее молодым представителям, посол Аликбек Джекшенкулов подчеркнул, что они оказали неоценимую помощь посольству, добровольно и безвозмездно, днем и ночью помогая своим соотечественникам.

Это содействие было разноплановым. Юноши и девушки вместе с дипломатами и другими активистами диаспоры выезжали в аэропорты Москвы, откуда в Кыргызстан отправлялись чартерными рейсами их сограждане, помогали там беременным женщинам, больным и престарелым людям, участвовали в доставке продуктов питания почти восьми тысячам кыргызских семей, находившихся в период пандемии в России, другим нуждающимся соотечественникам.

Привлекались к работе и в посольстве, в его колл-центре, работавшем круглосуточно, где ежедневно принималось и обрабатывалось более двух тысяч звонков, были предоставлены консультации более 20 тысячам человек.

Посол вручил почетные грамоты и благодарственные письма от имени посольства каждому волонтеру. И заявил, что они проявили себя как истинные патриоты Кыргызстана, что ими за их человечность, профессионализм, гуманность и готовность поддержать человека в трудную минуту могут гордиться все кыргызстанцы.

Аликбек Джекшенкулов также высказал слова признательности родителям молодых людей, пожелал всем крепкого здоровья. Как заявлено, с учетом проявленных самоотверженности и профессионализма молодые кыргызстанцы, имеющие соответствующее высшее образование, включены в кадровый резерв посольства.


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URL: https://www.vb.kg/391796
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан, Аликбек Джекшенкулов
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