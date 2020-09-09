Квартирный вопрос нас не испортил

Политика Кыргызстана по обеспечению жильем уязвимых категорий населения является провальной и нуждается в кардинально новых подходах.

Об этом говорилось на впервые проведенном региональном форуме "Укрепим право на жилье", состоявшемся в онлайн–формате. В нем приняли участие представители правительств, парламентов, институтов омбудсмена и гражданского сектора четырех стран - Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Совместно с сотрудниками сети по Центральной Азии "Прав на достаточное жилье" они обсуждали проблемы соблюдения прав человека на жилье в странах ЦА при изъятии земли для государственных нужд, а также о мерах, принимаемых по предупреждению принудительного изъятия земли. Впервые в Центральной Азии создана площадка для диалога между госорганами и гражданским обществом по соблюдению прав людей именно в жилищной сфере.

Жилье, как отмечалось, занимает первостепенную роль в нашей жизни. Право на него является одним из основных конституционных гарантий. И любое государство, называющее себя демократическим, ориентированным на человека, должно обеспечивать это право и защищать человека. Кыргызская Республика, как член ООН, присоединившаяся к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, приняла на себя ряд обязательств, в том числе и по обеспечению гарантийных прав на достаточное жилище.

Пандемия создала ряд проблем во всех государствах и во многих сферах. Наиважнейшая роль права на достаточное жилище ясно прослеживается в текущий период пандемии. Так, например, правительства большинства стран призывают граждан оставаться дома и по возможности соблюдать режим самоизоляции. Но как выполнить данный призыв, если у миллионов людей нет крыши над головой или миллионы людей могут быть выселены из своего жилища?

Согласно статистике, 100 миллионов человек в мире не имеют никакого жилья, еще 1,6 миллиарда человек живут в жутких стесненных и антисанитарных условиях. Что касается темы дискуссии, то примерно 15 миллионов человек подвергаются принудительному выселению. В странах Центральной Азии эта цифра равна шести тысячам.

По словам Натальи Никитенко, председателя комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, жилищные проблемы актуальны и для Кыргызстана. Из–за них у нас в стране страдают тысячи людей. С каждым годом количество граждан, подвергающихся выселению, растет. Много представителей уязвимых категорий населения остро нуждаются в жилье.

Но люди не могут его приобрести на рынке из–за дороговизны. Так, в Бишкеке официально стоят в очередях около 10 тысяч семей и не могут получить квартиры с 80–х годов прошлого столетия.

Гражданский сектор, профсоюзы поднимали вопрос о том, что необходимо увеличить объем строительства социального жилья для малоимущих граждан, но он не сдвигается с места. В связи с этим возникает вопрос: куда были использованы средства от приватизации жилья? Они должны были быть направлены на строительство социального жилья. Но этого не произошло.

Несмотря на то, что Конституция страны (статья 46) защищает права человека на жилище, несмотря на хорошую нормативно–правовую базу, жизнь показывает, что проблем с реальной гарантией прав на жилье очень много. Так, в нашей стране актуальна проблема обеспечения жилплощадью выпускников интернатов и детдомов. В связи с коммерциализацией строительной сферы за годы независимости практически не было реализовано их право на получение жилья или земельного участка.

- Я много лет работаю над этим вопросом как депутат, удалось добиться отдельных успехов по внесению нормы о предоставлении жилья выпускникам детдомов во внеочередном порядке в Жилищный кодекс, настоять на создании Государственной ипотечной компании, добиться предоставления отдельным единичным выпускникам земельных участков. Но вопрос принятия реальной государственной программы по строительству социального жилья еще предстоит решать, - сказала Наталья Никитенко.

По ее мнению, политика государства по обеспечению жильем уязвимых категорий населения является провальной и нуждается в кардинально новых подходах. Депутатами был предложен и принят ряд законов о легализации земельных участков и домов, которые были построены за годы независимости, но до сих пор не были урегулированы вопросы их документирования и оформления.

- Считаю, что такая ситуация очень негативно сказывается на гражданах и на их семьях. Поэтому всегда выступала в защиту их прав. На самом деле в таких жилых массивах, домах уже родилось несколько поколений кыргызстанцев, которые за неимением прописки и надлежащих документов лишены многих своих прав. С принятием законов ряд этих проблем удалось решить, - добавила она.

В странах ЦА есть еще одна острая проблема, связанная с болезненными вопросами изъятия жилья для общественных нужд. Понятно, что мир меняется, что для сообществ, городов, сел нужна инфраструктура, дороги, производства, социальные объекты. Поэтому часто встречаются факты изъятия жилья или земельного участка у собственников для нужд сообщества, государства. Но это изъятие должно происходить с учетом соблюдения прав и гарантий граждан, адекватной оценки и соответствующих выплат владельцам.

Как отметила депутат Никитенко, уже на протяжении четырех лет в Кыргызстане продолжается разработка положения об изъятии жилища, земель для общественных нужд. Необходимо иметь надежную правовую базу, точно описывающую обязанности как государственных органов, так и органов местной власти, и стороны, защищающей права граждан. Но воз, как говорится, и ныне там.

Защита прав граждан на жилье в вопросах выселения и изъятия зависит, безусловно, от беспристрастной работы судей. Но в большинстве случаев граждане проигрывают в судах государственным органам и остаются в тяжелой жизненной ситуации, иногда теряя и единственную жилплощадь. Несмотря на то, что по закону она не может быть изъята.

У государства нет практического работающего механизма по обеспечению человека жильем при выселении по решению суда. Таким образом, человек практически остается незащищенным.

Проблема выселений и недостаточности жилья, конечно же, негативно сказывается на достижении и целей устойчивого развития: например, ликвидации нищеты, здоровье, уменьшении неравенства и др. Соблюдение прав человека и достижение этих целей не представляются возможными без полного обеспечения права на жилье. Вот поэтому так важен диалог власти и правозащитников.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"