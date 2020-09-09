Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Ошскую область

Президент КР Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Глава государства 9–10 сентября с двухдневной рабочей поездкой посетит Ошскую область.

В городе Ош и Кара-Сууйском районе Сооронбай Жээнбеков ознакомится с ходом строительства образовательных и медицинских объектов, внутренних дорог региона, а также с деятельностью сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Кроме того, Президент осмотрит ход цифровизации судебной системы, органов местного самоуправления и реализации инфраструктурных проектов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.