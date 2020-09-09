В России занялись разработкой нового правового режима для мигрантов

В МВД РФ приступили к разработке нового правового режима, единого портала и приложения для мигрантов, на длительный срок приезжающих в Россию. Такая работа, как отметили в ведомстве, проводится по исполнение утвержденного правительством страны Плана мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы.

В рамках исполнения плана предусмотрено совершенствование институтов постоянного проживания и гражданства Российской Федерации. Планируются создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, комплексная информатизация системы государственного управления в ней.

Также намечен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах. Эта платформа, по замыслу, обеспечит предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, позволит внедрить персонализированные информационные сервисы (личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении).

Кроме того, предполагается сформировать государственную систему планирования и управления миграционными процессами. Она будет предназначена, как заявлено, "для решения задач сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей ее субъектов, учета и перераспределения кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям".

По разным данным, сегодня в России находится до миллиона трудовых мигрантов из Кыргызстана. Наибольшее количество их – до 650 тысяч – сосредоточено в Москве и Московской области. Поддержку тем, кто в период пандемии и из-за невозможности выехать на родину оказался в трудном положении, оказали дипучреждения КР в РФ во главе с посольством в Москве, общественные организации кыргызской диаспоры, а также некоторые НПО, в том числе Федерация мигрантов России. В настоящее время продолжается содействие трудоустройству кыргызстанцев в РФ, решению других возникающих у них проблем.