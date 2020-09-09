Погода
$ 78.86 - 79.21
€ 92.20 - 93.67

Более 15,7 тысяч медиков получат компенсации за август

201  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фонд обязательного медицинского страхования выплатит 269 млн 200 тысяч сомов компенсаций 15 785 медицинским работникам республики за август. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компенсации будут распределены между 146 организациями здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика.

Для обеспечения компенсационных выплат медицинским работникам до конца 2020 года из республиканского бюджета выделено Фонду ОМС 540 млн сомов, Министерству здравоохранения 100 млн сомов. Всего 640 млн сомов.

В июле более 20,5 тысяч медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом, получили компенсации на сумму 417,4 млн сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391817
Теги:
ФОМС, Кыргызстан, медики, компенсация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  