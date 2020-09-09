Более 15,7 тысяч медиков получат компенсации за август

Фонд обязательного медицинского страхования выплатит 269 млн 200 тысяч сомов компенсаций 15 785 медицинским работникам республики за август. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компенсации будут распределены между 146 организациями здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика.

Для обеспечения компенсационных выплат медицинским работникам до конца 2020 года из республиканского бюджета выделено Фонду ОМС 540 млн сомов, Министерству здравоохранения 100 млн сомов. Всего 640 млн сомов.

В июле более 20,5 тысяч медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом, получили компенсации на сумму 417,4 млн сомов.