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Выявлена международная преступная схема по незаконному ввозу авто в КР

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- Оксана Гут
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Выявлена устойчивая международная преступная схема по незаконному ввозу транспортных средств в Кыргызскую Республику путем использования поддельных документов для постановки на учет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

В ходе проведенных мероприятий ГТС при ПКР выявлено и зарегистрировано в ЖУИ ЕРПП 113 материалов по незаконному ввозу транспортных средств. При этом общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составила 258 млн 544 354, 97 сомов.

"После присоединения Кыргызской Республики в ЕАЭС организована международная преступная схема по незаконному ввозу транспортных средств на территорию ЕАЭС и дальнейшая их легализации. При приобретении транспортных средств в третьих странах, членами международной преступной группы посредством Интернета направлялись идентификационные данные транспортных средств другим членам, находящимся на территории в государствах-членах ЕАЭС. Те в свою очередь изготавливали поддельные Свидетельства о регистрации транспортных средств государств-членов ЕАЭС и другие документы. Далее документы пересылались в Кыргызскую Республику. И на основании поддельных документов без фактического перемещения транспортных средств на территорию Кыргызской Республики и без фактического их осмотра, с участием некоторых недобросовестных должностных лиц госоргана регистрации, производились первичные регистрации с получением государственных регистрационных номерных знаков и Свидетельств", - говорится в сообщении.

Далее, как отмечается, государственные номерные знаки и Свидетельства о регистрации пересылались членам международной преступной группы, находящихся в третьих странах, и транспортные средства уже с государственными номерными знаками и Свидетельствами о регистрации транспортных средств Кыргызской Республики беспрепятственно перемещались на территорию ЕАЭС под видом товаров ЕАЭС.

В отдельных случаях, имелись факты незаконной регистрации транспортных средств на подставных лиц, в том числе на содержащихся в местах заключения, и на основании поддельных Деклараций на товары.

Материалы по выявленным фактам были переданы по подследственности в ГСБЭП при ПКР.


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URL: https://www.vb.kg/391820
Теги:
ГТС, таможенные пошлины, Таможенный союз, ЕАЭС, преступление, Кыргызстан, экономика, автомобили
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