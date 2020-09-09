Президент посетил школу, построенную на средства от борьбы с коррупцией

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 сентября, в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства дополнительного учебного корпуса Нариманской средней школы, расположенной в г. Ош. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров проинформировал, что строительные работы в школе финансируются из Единого депозитного счета, куда поступали средства в результате борьбы с коррупцией.

Трехэтажный учебный корпус на 500 ученических мест состоит из 24 учебных кабинетов, столовой, медицинского кабинета, учительской, библиотеки и читального зала. На сегодняшний день основные строительные работы завершены, ввод в эксплуатацию объекта планируется в ноябре 2020 года.

Президент Сооронбай Жээнбеков в беседе с местными жителями отметил, что проект по строительству новых школы и корпусов поможет решить вопрос с перегруженностью учебных учреждений. Данная проблема особенно остро стоит в городах Бишкек и Ош, а также Чуйской области, куда устремлен основной поток внутренней миграции. В результате наблюдается перегруженность ряда школ, в которых дети обучаются по три смены, а в каждом классе учатся до 50 детей, сидя порой по четыре человека за одной партой.

В текущем году, как добавил Глава государства, внушительный объем средств был направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией, тем не менее финансирование важнейших проектов, к числу которых относится строительство новых школ и ремонт аварийных, будет продолжено несмотря ни на что.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что борьба с пандемией потребовала очень много сил и времени, в ином случае со стороны государства уделялось бы больше внимания строительству и ремонту социальных объектов, в том числе и школ.

Местные жители в свою очередь выразили благодарность Главе государства за особое внимание к проблеме строительства и ремонта школ в регионах.

Напомним, что в июне 2018 года был открыт Единый депозитный счет для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.

Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 14 июня 2019 года из Единого депозитного счета на строительство 15 школ и дополнительных корпусов для общеобразовательных школ Чуйской области, городов Бишкек и Ош было выделено 800 млн сомов.

В общей сложности за счет средств Единого депозитного счета планируется построить 15 школ.

Так, по Чуйской области - 7 школ и дополнительных корпусов к школам на 2 тыс. 700 ученических мест, в городе Бишкек - 7 дополнительных корпусов к школам на 1 тыс. 809 ученических мест, в городе Ош - 1 дополнительный корпус к школе на 500 ученических мест, всего 5 тыс. 9 ученических мест.