Мошенничество или нужда? В погоне за деньгами пенсионер нарушил закон

Уважаемый читатель, представляем наш проект "Житейские истории". В этой рубрике Вы сможете прочесть истории, основанные на реальных событиях из жизни наших соотечественников, судьба которых привела их в зал суда. История одного человека может быть поучительной для другого. С верой, что наши материалы будут полезны для Вас, предлагаем наши "Житейские истории". С целью лучшего их восприятия в материалах допускается художественная вольность:

Деньги и статус

Он всегда был при деньгах. Был общителен и точен. Карьера была яркая, любил частые кутежи и казалось, что достойная жизнь – это про его образ жизни. Он был уверен, что старость его не настигнет никогда и на скамье подсудимых ему нет места.

Но, как говорится, возраст взял свое, пенсия с её болезнями и заботами о здоровье разрушила все его прежние представления. Некогда энергичный, веселый, самоуверенный он с годами превратился в угрюмого брюзгу. Отношения с близкими никогда, наверное, и не были добрыми, а с годами и вовсе все ниточки оборвались.

Годы брали свое. Он не мог работать, потом и подрабатывать. Так и остался доживать свой век без помощи и поддержки. И некому стало спросить о нуждах некогда сильного, важного и очень занятого мужчины…

Впрочем, в его характере есть черта – не сдаваться. Пересмотрев свою жизнь и сказав себе, что коли он, как раб на галерах работал сразу в двух государствах, то почему бы ему не оформить пенсию сразу в этих двух странах. Однако, его принципиальное убеждение, что так он имеет право получать пенсию двух государств, так как выплачивал все положенные социальные, страховые выплаты, встало в разрез с действующим законодательством.

Длительное время он умудрился исправно получать двойную пенсию, но однажды его хитроумный план все же раскрылся. Вывести пожилого пенсионера на чистую воду молодым сотрудникам правоохранительных органов не составила труда. За положенное время проведены все проверки, экспертизы, доказательства были пришиты к делу без особого труда. И дело пошло в суд.

В сам же суд он нем мог пойти по разным причинам: боялся опозорится и встретить там знакомых, бывших коллег, кроме того, здоровье резко пошатнулось от нервного напряжения.

Ответственность

Суд признал пенсионера виновным по статье "Мошенничество" и освободил его от наказания вследствие утраты общественной опасности.

После оглашения приговора ему было горько от осознания того, что он имеет статус "осуждённого". Переосмыслив свои приоритеты, он пожалел, что не смог обуздать свою ненасытную жажду денег, которая привела его в такое положение. Ведь он сам часто повторял, что всех денег не заработать.

Тем не менее, он пытался выиграть, оспорить приговор и выйти сухим из воды. Но не смотря на все его старания суды двух вышестоящих инстанций также признали его виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и условное наказание с испытательным сроком на 2 года.

Автор: Эльвира Аманбаева