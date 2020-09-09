Казахстан возобновляет регулярное авиасообщение с Кыргызстаном. Об этом сообщает Tengritravel.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по недопущению распространения коронавируса.

"С учетом эпидемиологической ситуации разрешить с 10 сентября 2020 года возобновление полетов в Узбекистан (1 рейс), Кыргызстан (2 рейса) и проработать возобновление полетов в Таджикистан", - цитирует издание решение комиссии.

Отметим, в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас" нет информации о возобновлении авиасообщения с Казахстаном.

- Должно быть принято официальное решение властей Казахстана об открытии границ для граждан Кыргызстана. Оно ожидается в ближайшие дни, - прокомментировалиVB.KG в пресс-службе.

Напомним, ранее Кыргызстан открыл свои границы для граждан 32-х стран, в том числе для граждан Казахстана и России.