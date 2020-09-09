Парадокс: в натуре - засыхаем, а в отчетах госоргана изобилие воды

Парадокс: живительной влаги на полях фермеров с каждым годом становится все меньше, а представители мелиоративной отрасли страны громогласно заявляют об успехах в своей деятельности.

"Вечерний Бишкек" еще в середине лета говорил о возникших в нынешнем году проблемах с поливами. Для выяснения истинной ситуации мы тогда обзвонили фермеров Чуйской, Иссык–Кульской и Таласской областей. Все дехкане ответили, что в этом сезоне ситуация с орошением полей критическая. Было начало июля, а многие из наших респондентов не провели даже первого, самого необходимого, полива. Особо остро дефицит живительной влаги ощущался в нижней зоне Чуйской области. Местные крестьяне говорили, что они не соберут и по 15 центнеров пшеницы с гектара, а министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев примерно в это же время на встрече с журналистами пообещал, что урожайность пшеницы с одного гектара составит не менее 28 центнеров. В прошлом году, напомним, дехкане собрали по 25 центнеров.

Уборка хлеба сейчас уже закончилась почти во всех регионах страны, за исключением Иссык–Кульской и Нарынской областей. Пора бы шефу аграрной отрасли страны сообщить хотя бы о предварительных результатах сбора основных сельхозкультур. Но министр молчит. Может, ему сказать пока нечего? А скорее всего, итоговые цифры оказались катастрофически малы...

Порадовал журналистов блестящими достижениями во вверенной ему отрасли и заместитель директора Государственного агентства водных ресурсов при правительстве республики Абдыбай Джайлообаев. Оказывается, на 1 сентября на фермерские угодья по плану нужно было отправить 4 миллиарда 153 миллиона кубометров воды, а Госагентство перевыполнило это задание и отпустило крестьянам 4 миллиарда 222 миллиона кубометров.

И где же правда? Фермеры чуть ли не повсеместно жаловались в течение всего сезона на дефицит поливной воды, а Госагентство перевыполняет планы по обеспечению ею крестьянских наделов.

Еще одна задачка. Как известно, в Кыргызстане всего лишь 1 миллион 200 тысяч гектаров орошаемой пашни, а вот Госагентство водных ресурсов подало живительную влагу на 2 миллиона 773 гектара. И это только во время первого полива. Во время второго было полито еще 1 миллион 616 тысяч гектаров. Фантастика какая–то. Может, чиновники объяснят несведущим людям, откуда в Кыргызстане взялись дополнительные миллионы гектаров.

По словам Абдыбая Джайлообаева, из бюджета на развитие мелиоративной отрасли было выделено 2 миллиарда 681 миллион сомов. Эти деньги не ушли, как вода в песок, а расходуются с толком. Замдиректора пообещал, что в этом году будет введено в эксплуатацию 1700 гектаров пашни, улучшена водообеспеченность (официальный термин) 17 тысяч гектаров, 600 тысяч гектаров переведены с машинного орошения на самотечное, ведется также строительство 14 водохранилищ.

Но 14 водохранилищ на всю республику - это очень мало. В советское время действовало более 300 бассейнов месячного, декадного и суточного регулирования воды. А знаете, чем хороши малые резервуары? В них стекает весной талая вода, объемы этих бассейнов пополняются также за счет частых весенних дождей. Вот почему раньше не было проблем с орошением. А сейчас полноценные поливы проводятся не раньше конца июня. Крестьяне ждут этого, как манну небесную, выгорают поля.

Есть еще одна возможность сократить дефицит живительной влаги - восстановить так называемую местную мелиоративную сеть: отремонтировать арыки, поливочные лотки, пробить глубинные скважины. Но здесь фокус состоит в том, что местная оросительная сеть принадлежит общественным организациям - ассоциациям водопользователей. А они, эти ассоциации, бедны как церковные мыши, и не в силах провести даже примитивный ремонт арыков. Поддержать бы государству эти общественные объединения, но денег в бюджете нет.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"