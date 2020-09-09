Президент ознакомился с цифровизацией системы образования на примере ОшГУ

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 сентября, в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с цифровизацией системы образования на примере Ошского государственного университета (ОшГУ). Об этом сообщает пресс-служба государства.

Глава государства осмотрел новый учебный корпус Индустриально-педагогического колледжа при ОшГУ.

Ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков проинформировал, что в октябре 2019 года были начаты строительные работы, в настоящее время они завершены и здание готово к эксплуатации.

Современный учебный корпус возведен за счет собственных средств ОшГУ. В нем имеются конференц-залы, читальные залы, аудитории, библиотека, электронные и цифровые лаборатории. В настоящее время в колледже обучается более 1500 студентов.

Главе государства презентовали платформу "Электронный университет", задачей которого является полная цифровизация делопроизводства между внутренними подразделениями вуза, а также автоматизированный обмен информацией с госструктурами через систему электронного межведомственного взаимодействия "Түндүк". Платформа была разработана IT-специалистами университета.

Отмечено, что в рамках Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей в ОшГУ создана современная цифровая образовательная среда.

Учащиеся продемонстрировали свои навыки в IT-технологиях, показав собранных ими роботов.

Президент также осмотрел электронную библиотеку, швейный кабинет, оснащённый современным оборудованием, и кабинет художников.

В колледже открыт музей заслуженного артиста Кыргызской Республики, народного композитора, певца, мелодиста Рыспая Абдыкадырова, который учился в ОшГУ и проработал в университете до последних дней своей жизни.

Глава государства, осматривая цифровой музей, отметил, что был хорошо знаком с Рыспаем Абдыкадыровым, подчеркнув, что он был не только талантливым музыкантом, композитором, но и яркой личностью и любимцем народа.

Дочь композитора Сюита Абдыкадырова с благодарностью отметила, что в свое время Республиканский фонд Рыспая Абдыкадырова был создан Сооронбаем Жээнбековым. Она выразила благодарность за почитание памяти и творчества ее отца.

Президент оставил запись в книге посетителей музея.

Сооронбай Жээнбеков также побеседовал с преподавателями, с удовлетворением отметив успехи ОшГУ в цифровизации своей деятельности.

Президент подчеркнул, что внедрение цифровых технологий, с помощью которых происходит трансформация процессов управления и обучения в университете, является важнейшим требованием в современном мире.

Современные цифровые технологии повысят качество образования и мотивацию студентов, тем самым заложив основы для успешности на нынешнем высококонкурентном рынке труда.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал коллективу и студентам ОшГУ успехов, подчеркнув, что опыт ОшГУ по внедрению современных цифровых технологий в образовании служит хорошим примером для других учебных заведений страны.

В этой связи Глава государства порекомендовал Министру образования и науки Каныбеку Исакову организовать ознакомительный семинар на базе ОшГУ для ректоров других высших учебных заведений Кыргызстана.