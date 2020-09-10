В Москве встретились главы МИДов Кыргызстана и России

Актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества обсудили министры иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков и России Сергей Лавров. Их встреча состоялась 9 сентября в Москве, где пройдет заседание Совета глав внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества.

"С трудностями и согласованиями возвращаемся к очным контактам. Коронавирус корректирует наши планы, но общение продолжается. Сегодня у нас хорошая возможность провести серию мероприятий в рамках ШОС и двусторонние беседы", - сказал, открывая беседу, Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что президенты обеих стран президенты регулярно общаются, и визит Владимира Путина в Кыргызстан состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Уже решился вопрос по очередному заседанию кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству: "Идя навстречу вашим пожеланиям, Алексей Логвинович Оверчук (заместитель председателя правительства РФ и одновременно - председатель росcийской части этой комиссии– VB.KG) готов ее провести 21 сентября 2020 года".

Сергей Лавров отметил, что министерства иностранных РФ и КР дел работают и участвуют в режиме видеоконференции СМИД СНГ, ОДКБ и ШОС. И предложил 14 сентября в качестве даты проведения переговоров в формате "5+1" с участием министров иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении и России в онлайн-режиме.

В числе тем, которые затронули главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России, - продолжение взаимодействие в борьбе с коронавирусом, возобновление авиасообщения между обеими странами, решение проблем въезда граждан КР, в том числе студентов ,в РФ, реализация мероприятий в рамках Перекрестного года, вопросы международной и региональной повестки.