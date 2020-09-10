В Турции всплеск заболеваемости коронавирусом

Правительство Турции 8 сентября объявило об ужесточении мер профилактики коронавируса. В общественных местах по всей стране (в том числе на общественных пляжах, но не на пляжах отелей) обязательно носить маски. Запрещены ночные концерты в кафе, ресторанах и отелях, а ездить в общественном транспорте стоя можно только при возможности соблюдать дистанцию. За нарушения грозит административная ответственность. Об этом сообщает издание meduza.io.

В день объявления о новых мерах профилактики в Турции выявили 1761 нового заболевшего COVID-19 - это рекордное количество с начала мая, когда в стране шла на спад первая волна коронавируса. Кроме того, как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, в стране растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом. "Эту ситуацию остановит только совместное соблюдение санитарных мер", - написал чиновник в твиттере.

Коджа еще на прошлой неделе признал, что Турция переживает рост заболеваемости COVID-19 (правда, он назвал это не второй волной эпидемии, а вторым пиком первой волны). Он начался в начале августа. Основной причиной нового роста числа заражений Коджа назвал несоблюдение мер профилактики. "Мы с сожалением наблюдаем, насколько плохо соблюдаются меры безопасности в местах отдыха, увеселительных заведениях, на рынках и во время церемоний", - заявил министр.

На 8 сентября в Турции насчитывалось более 30 тысяч активных случаев коронавируса. Среди заразившихся были по меньшей мере 12 российских туристов, рассказал российский посол Алексей Ерхов. По его словам, это те россияне с COVID-19, о которых посольство знает. 10 из них находятся в изоляции в отеле, еще двое госпитализированы.

Турция - одна из первых стран, с которой Россия открыла авиасообщение после первой волны пандемии. Перелеты из России в Стамбул и Анкару возобновились с 1 августа, в курортные города Анталья, Даламан и Бодрум - с 10 августа. Сколько российских туристов сейчас находятся в стране, точно неизвестно. Однако речь может идти о десятках тысяч человек: только в первый день после возобновления полетов в Турцию прибыли 23 тысячи россиян.