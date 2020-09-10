Погода
$ 78.92 - 79.28
€ 92.20 - 93.67

В Турции всплеск заболеваемости коронавирусом

117  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Турции 8 сентября объявило об ужесточении мер профилактики коронавируса. В общественных местах по всей стране (в том числе на общественных пляжах, но не на пляжах отелей) обязательно носить маски. Запрещены ночные концерты в кафе, ресторанах и отелях, а ездить в общественном транспорте стоя можно только при возможности соблюдать дистанцию. За нарушения грозит административная ответственность. Об этом сообщает издание meduza.io.

В день объявления о новых мерах профилактики в Турции выявили 1761 нового заболевшего COVID-19 - это рекордное количество с начала мая, когда в стране шла на спад первая волна коронавируса. Кроме того, как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, в стране растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом. "Эту ситуацию остановит только совместное соблюдение санитарных мер", - написал чиновник в твиттере.

Коджа еще на прошлой неделе признал, что Турция переживает рост заболеваемости COVID-19 (правда, он назвал это не второй волной эпидемии, а вторым пиком первой волны). Он начался в начале августа. Основной причиной нового роста числа заражений Коджа назвал несоблюдение мер профилактики. "Мы с сожалением наблюдаем, насколько плохо соблюдаются меры безопасности в местах отдыха, увеселительных заведениях, на рынках и во время церемоний", - заявил министр.

На 8 сентября в Турции насчитывалось более 30 тысяч активных случаев коронавируса. Среди заразившихся были по меньшей мере 12 российских туристов, рассказал российский посол Алексей Ерхов. По его словам, это те россияне с COVID-19, о которых посольство знает. 10 из них находятся в изоляции в отеле, еще двое госпитализированы.

Турция - одна из первых стран, с которой Россия открыла авиасообщение после первой волны пандемии. Перелеты из России в Стамбул и Анкару возобновились с 1 августа, в курортные города Анталья, Даламан и Бодрум - с 10 августа. Сколько российских туристов сейчас находятся в стране, точно неизвестно. Однако речь может идти о десятках тысяч человек: только в первый день после возобновления полетов в Турцию прибыли 23 тысячи россиян.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391843
Теги:
Турция, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  