Торопливость нужна лишь при ловле блох!

Отдельные депутаты Жогорку Кенеша и примкнувшие к ним чиновники предлагают ввести единый социальный налог уже с 1 января 2021 года. Без особой предварительной подготовки!

А ведь это не простое нововведение. Это кардинальная ломка годами отлаженной системы. Зачем же так спешить?

Помнится, когда несколько лет назад надумали передать сбор страховых взносов в Налоговую службу, было немало обсуждений и согласований. Да и то выбрали для эксперимента тогда лишь два района: в Бишкеке - Октябрьский и один из ближайших к столице - Сокулукский район Чуйской области. И тем не менее эксперимент провалился. Многомиллионная сумма собранных налоговиками в пилотных районах страховых взносов на лицевые счета застрахованных граждан так и не попала, к сожалению.

Через пару лет рискнули на повторный эксперимент. На этот раз администрация Социального фонда направила в Налоговую службу собственных специалистов, чтобы они организовали на месте обучение налоговиков. Наконец передача администрирования страховых сборов от Соцфонда налоговикам состоялась окончательно. И что же?

К нынешней осени недобор средств вылился в огромную сумму - два миллиарда сомов! Выходит, что–то неладно с передачей функций. Надо разбираться. Всесторонне проанализировать, в чем заключаются недоработки, постараться не допускать их впредь.

Между тем особо продвинутые депутаты Жогорку Кенеша и представители исполнительной власти упорно гнут свою линию. В проекте Закона Кыргызской Республики "О распределении социального налога" указывается следующее: "Учитывая, что фактическая передачи функции администрирования сбора страховых взносов произошла с 1 января 2019 года и все организационные моменты уже выполнены, принятие данного проекта не потребует осуществления единовременных финансовых затрат для целей разработки программного модуля и не приведет к негативным социальным, экономическим, правозащитным, гендерным, экологическим и коррупционным последствиям".

А что на практике–то будет - догадаться несложно. Более вероятно, что принятие чрезмерно радикального и расточительного проекта как раз может потребовать финансовых затрат. И, главное, приведет ко всем перечисленным негативным последствиям.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"