В РК предлагают ликвидировать список запрещенных для женщин профессий

Депутаты РК предложили ликвидировать существующий список запрещенных для женщин профессий, пишет Zakon.kz.

Среди них: землекоп, каменщик, машинист бульдозера, электромонтер, занятый ремонтом высоковольтных линий электропередач, матросы всех наименований пассажирских и грузопассажирских судов, водитель аэросаней, водолаз, десантник-пожарный, парашютист-пожарный и так далее.

- В связи с ликвидацией списка у дверей работодателей вряд ли образуется очередь из женщин, желающих работать на этих позициях. Отмена запрета нужна для устранения дискриминации по половому признаку. В Министерстве труда РК обещали поработать над предложениями к 2021 году, - информируют казахстанские СМИ.