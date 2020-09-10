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Эффект вакцинации от COVID-19 проявится в мире только через два года

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- Виктория Гунгер
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Ощутимый эффект вакцинации от коронавируса COVID-19 проявится в мире не ранее 2022 года. Требуется время для приобретения коллективного иммунитета населением. Такой прогноз озвучила на брифинге в Женеве главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает ТАСС.

- Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы все или, по крайней мере, 60-70 процентов людей обрели иммунитет, который мы называем коллективным иммунитетом, что действительно замедлит передачу инфекции. Мы говорим в данном случае не об искоренении этого вируса, а о снижении определенного воздействия, которое он оказывает сейчас на общество, на жизни. И, несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть эту перемену, - сказала Сваминатан.

С учетом необходимости проведения испытаний разрабатываемых сейчас в мире вакцин, а также их лицензирования и производства она назвала середину 2021 года "оптимистичным сценарием" в том, что касается доставки "ограниченного числа доз вакцин в страны".

Эксперт обратила внимание на "большой прогресс", достигнутый в тестировании на коронавирус и на антитела.

- Цены на проведение тестирования снижаются, и возможно, что очень скоро мы увидим, что эти тесты станут доступными, так что люди даже смогут применять их для самотестирования. Тогда тестирование может стать массовым, - заявила она.

Более доступное тестирование приведет к изменению стратегии в борьбе с пандемией, - считает Сваминатан.

Она напомнила в этой связи, что чем быстрее выявлена болезнь, тем выше шансы на проведение надлежащего лечения и предотвращение осложнений.

- Именно это объясняет тот факт, что сейчас мы видим менее высокий уровень смертности, чем в начале пандемии", – заключила эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/391850
Теги:
вакцина, ВОЗ, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус
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