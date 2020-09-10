В Узбекистане сторож организовал в школе нарколабораторию

Почти шесть килограммов марихуаны были найдены в спортшколе в Чирчике Узбекистана. Заготовкой и употреблением наркотиков занимался школьный сторож, пишет Nuz.uz.

Около 23.30 часов 5 сентября патрульная группа из числа сотрудников ОВД и Национальной гвардии, дежурившая на улице Узбекистанской в Чирчике, почувствовала характерный запах марихуаны. Он доносился из детско-юношеской спортивной школы, находящейся неподалёку.

- При проверке в школе были обнаружены двое мужчин: 38-летний сторож школы Т.Б. и его друг, 29-летний Д.О. Патрульные застали их в тот момент, когда они жарили марихуану на электрической плитке в казане. Еще несколько килограммов марихуаны сушились на полу. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая осмотрела помещение. В качестве вещественных доказательств были изъяты 5,7 килограммов марихуаны, сушившейся на коробке из-под телевизора и листе фанеры, а также упакованной в 4 спичечных коробка и 2 баклажки объёмом 0,5 литра. Также был обнаружен наперсток, который использовался для курения. Судебно-химическая экспертиза определила наличие остатков активного наркотического средства тетрогидроканнабинола на наперстке и баклажках, а также подтвердила, что изъятые вещества являются марихуаной, - говорится в сообщении.

Школьный сторож задержан, сообщил Следственный департамент при МВД. В отношении него Следственным отделом при УВД города Чирчика возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 276 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта).