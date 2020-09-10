Милиционеры побеседовали с несовершеннолетними (видео)

Сотрудники милиции УВД Ленинского района совместно с Управлением социального развития акимиата Ленинского района Бишкека с 7 по 9 сентября 2020 года проведено профилактические мероприятие "Здравствуй, школа!" среди несовершеннолетних милиции, которое было направлено на выявление учеников пропускающих школьные онлайн занятия, беспризорных детей, а также работающих детей во время учебы, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что целью данного профилактического мероприятия является искоренение вовлечения несовершеннолетних детей в наихудшие формы детского труда, а также свободное обеспечение доступа к образованию не обучающихся детей.

- Проведены разъяснительные работы в торгово-рыночных комплексах, магазинах, автомойках и в других местах на предмет выявления работающих детей. В результате принятых мер, были выявлены без сопровождения родителей и законных представителей 25 несовершеннолетних, переданы родителям - 6, доставлены в Центр по профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР – 18 и в центр социальной адаптации детей (ЦСАД)-1. Также, с несовершеннолетними и родителями, а также с законными представителями и родственниками была проведена разъяснительная и профилактическая беседа, - отмечается в информации.

УВД Ленинского района столицы призывает взрослых не использовать детский труд и не препятствовать детям в получении образования, особенно в учебный период времени.