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Милиционеры побеседовали с несовершеннолетними (видео)

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- Виктория Гунгер
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Сотрудники милиции УВД Ленинского района совместно с Управлением социального развития акимиата Ленинского района Бишкека с 7 по 9 сентября 2020 года проведено профилактические мероприятие "Здравствуй, школа!" среди несовершеннолетних милиции, которое было направлено на выявление учеников пропускающих школьные онлайн занятия, беспризорных детей, а также работающих детей во время учебы, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что целью данного профилактического мероприятия является искоренение вовлечения несовершеннолетних детей в наихудшие формы детского труда, а также свободное обеспечение доступа к образованию не обучающихся детей.

- Проведены разъяснительные работы в торгово-рыночных комплексах, магазинах, автомойках и в других местах на предмет выявления работающих детей. В результате принятых мер, были выявлены без сопровождения родителей и законных представителей 25 несовершеннолетних, переданы родителям - 6, доставлены в Центр по профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР – 18 и в центр социальной адаптации детей (ЦСАД)-1. Также, с несовершеннолетними и родителями, а также с законными представителями и родственниками была проведена разъяснительная и профилактическая беседа, - отмечается в информации.

УВД Ленинского района столицы призывает взрослых не использовать детский труд и не препятствовать детям в получении образования, особенно в учебный период времени.


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URL: https://www.vb.kg/391865
Теги:
дети, Ленинский район, несовершеннолетние, образование, школа, преступление, МВД
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