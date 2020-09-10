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Наблюдатели от МПА СНГ приступили к работе в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ прибыли в Кыргызстан. И, как сообщили в МПА, приступили здесь к ознакомлению с процессом подготовки к выборам в Жогорку Кенеш, назначенным на 4 октября.

Миссия наблюдателей сформирована из числа сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА (МИМРД). И будет работать в рамках долгосрочного мониторинга парламентских выборов в Кыргызской Республике.

В ходе своего пребывания в КР наблюдатели уже посетили город Ош и населенные пункты Ошской области, встретились с вице-мэром Оша Эмилем Шадыхановым и сотрудниками администрации, обсудили с ними вопросы открытия избирательных участков на территории города , включая дополнительные участков для граждан, зарегистрированных в других регионах страны. Представители миссии также ознакомили собеседников с принципами работы группы международных наблюдателей от МПА СНГ и программой работы в период долгосрочного мониторинга.

Следующий визит был нанесен в территориальную избирательную комиссию Оша, где состоялась встреча с председателем комиссии Эралы Аранбаевым и специальным представителем Центральной комиссии по выборам и референдумам КР в Ошской области Расулом Кадыровым. Наблюдателей проинформировали о ходе обучения членов избирательных комиссий, а также об отдельных технических особенностях организации текущей избирательной кампании. Также состоялось посещение регионального штаба одной из партий. Свою работу наблюдатели продолжили уже в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/391867
Теги:
выборы, СНГ, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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