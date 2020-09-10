На трассе в Сырдарье в РУз загорелся грузовик с туалетной бумагой

На автотрассе в Сырдарье Узбекистана на трассе загорелся грузовик с туалетной бумагой. Инцидет произошёл 8 сентября на 83 км международной автомагистрали "Ташкент – Душанбе", сообщают СМИ РУз.

Уточняется, что борт грузовика марки "Камаз", вёзший туалетную бумагу внезапно загорелся.

- Через 3 минуты на место ЧС прибыли пожарно-спасательные расчёты регионального Управления по чрезвычайным ситуациям и в течение 10 минут потушили полыхавший пламенем грузовик. Благодаря оперативным действиям спасателей половину груза всё же удалось сохранить. Причина возгорания выясняется специалистами, - говорится в информации.