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На трассе в Сырдарье в РУз загорелся грузовик с туалетной бумагой

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- Виктория Гунгер
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На автотрассе в Сырдарье Узбекистана на трассе загорелся грузовик с туалетной бумагой. Инцидет произошёл 8 сентября на 83 км международной автомагистрали "Ташкент – Душанбе", сообщают СМИ РУз.

Уточняется, что борт грузовика марки "Камаз", вёзший туалетную бумагу внезапно загорелся.

- Через 3 минуты на место ЧС прибыли пожарно-спасательные расчёты регионального Управления по чрезвычайным ситуациям и в течение 10 минут потушили полыхавший пламенем грузовик. Благодаря оперативным действиям спасателей половину груза всё же удалось сохранить. Причина возгорания выясняется специалистами, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/391873
Теги:
грузоперевозки, дороги, пожар, Узбекистан, Кыргызстан, МЧС
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