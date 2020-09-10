В Кара-Суйском районе откроется современная цифровая больница

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 сентября, в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом капитальной реконструкции здания бывшего лицея, которое перепрофилируют под больницу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации главного врача Нариманской территориальной больницы Арстана Жолдошева, профессиональное училище № 64 в селе Баш-Булак Кара-Суйского района открылось в 1964 году. В трехэтажном учебном корпусе располагались общежитие, библиотека, столовая и пожарное депо. Но в 2019 году учебное заведение закрылось в связи с уменьшением количества учащихся.

В период распространения коронавирусной инфекции принято решение перепрофилировать данное здание под инфекционную больницу на 150 койко-мест. Капитальный ремонт ведется из средств общественного фонда "Фонд социального партнерства по развитию регионов" и республиканского бюджета.

В настоящее время полностью отремонтирована крыша здания, завершена наладка системы отопления, ведутся отделочные работы. Всего на объекте работают более 100 человек.

Также в ближайшее время больницу подключат к системе электронного здравоохранения.

Сооронбай Жээнбеков после осмотра остался доволен качеством и темпом работ по перепрофилированию больницы.

В беседе с медицинским персоналом больницы он отметил важность решения существующих проблем современными методами, такими как внедрение цифровизации.

Как подчеркнул президент, только цифровые технологии покончат с коррупцией, бюрократией и человеческим фактором, что в свою очередь даст возможность для улучшения условий работы медработников, в том числе в виде повышения их заработных плат.

В свою очередь медики рассказали ему о своих насущных проблемах, в частности попросили оказать помощь в строительстве здания общественного питания.

Президент осмотрел старое здание столовой, которое представители Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства признали пригодным для дальнейшей эксплуатации после соответствующего ремонта.

Жээнбеков рекомендовал Госстрою в кратчайшие сроки изыскать возможности и решить вопрос с ремонтом столовой.

Отметим, что в регионах страны усиленным темпом продолжается капитальная реконструкция медицинских учреждений, а в городах Бишкек, Ош и Нарын строятся новые инфекционные больницы.