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Жээнбеков призвал банки оказать поддержку отечественным хлопководам

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- Бакыт Басарбек
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"Мы сейчас уделяем большое внимание поддержке сферы переработки сельскохозяйственной продукции, доступны долгосрочные льготные кредиты фермерам. Поэтому наряду с этим мы должны не просто продавать хлопок, а обеспечивать его полную переработку и дальнейший выпуск изделий", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 сентября, в ходе ознакомления с деятельностью производственно-семеноводческого кооператива "Оомат агро" в Кара-Суйском районе.

Глава государства осмотрел базу кооператива и хлопковое поле. В беседе с местными фермерами Сооронбай Жээнбеков с благодарностью отметил их труд, уделил особое внимание вопросу наращивания хлопковой культуры, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент подчеркнул, что с планомерным развитием легкой промышленности и строительством новых текстильных фабрик в регионах, будет увеличиваться спрос на хлопок. С учетом этого фермерам также необходимо увеличивать объемы площади посева хлопка для удовлетворения потребностей отечественной легкой промышленности. В этой связи Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и местным властям рекомендовано вести целенаправленную работу в данном направлении.

Глава государства констатировал, что в свое время Кара-Суйский район имел большой хлопковый потенциал и еще раз обратил внимание финансовых институтов, в особенности ОАО "Айыл Банк", на необходимость оказания поддержки фермерам и крестьянам.

Руководитель Рустам Таджибаев проинформировал, что кооператив выращивает овощные, бахчевые, корне- и клубнеплодовые культуры, а также производит высококачественные семена хлопка и пшеницы, которые поставляет фермерам Кара-Суйского района.

Семеноводческому кооперативу выделен 121 га орошаемых земель, а также на расширение деятельности были предоставлены льготные средства со стороны ОАО "Айыл Банк".

Президент подчеркнул, что для поддержки сельских товаропроизводителей в регионах и далее будет увеличиваться объем выделяемых льготных средств, так как аграрный сектор является жизненно важной частью отечественной экономики, основу которого составляют фермеры и сельскохозяйственные кооперативы.

Напомним, что региональное развитие, основной составляющей которого является сельскохозяйственная отрасль, определено в качестве приоритетного направления государственной политики.

Президент КР в своей деятельности уделяет особое внимание данному вопросу.


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URL: https://www.vb.kg/391876
Теги:
Кара-Суйский район, Ошская область, Сооронбай Жээнбеков
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