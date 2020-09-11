Заявление партии "Мекеним Кыргызстан".

Партия "Мекеним Кыргызстан" заявляет, что не имеет никакого отношения к хулиганскому инциденту, произошедшему в Аксыйском районе Джалал-Абадской области с участием двух граждан, якобы требовавших от своего односельчанина в грубой форме поддержать нашу партию.

Некоторые СМИ, не разобравшись до конца в сути дела, тут же распространили информацию об инциденте указав, что угрозы исходили от агитаторов партии "Мекеним Кыргызстан". Еще раз, подчеркиваем, что это абсолютно не так.

В отличие от других партий, "Мекеним Кыргызстан" заключает со всеми своими агитаторами официальные договоры, оплачивая при этом все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. Конечно, это не значит, что за нас, как и за другие партии, не могут вести агитацию наши сторонники и без заключения договоров. Это право каждого – агитировать за или против любой партии, высказывать свое мнение и т.д. Но, в этом случае, они не считаются официальными агитаторами партии.

Мы считаем, что бытовой конфликт между односельчанами был намеренно использован нашими оппонентами, чтобы попытаться бросить тень на репутацию партии.

Партия "Мекеним Кыргызстан" в очередной раз призывает всех к честной борьбе, без использования грязных технологий и без попыток раздуть скандал там, где для этого нет никаких оснований.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 11.09.2020