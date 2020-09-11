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Уволен сотрудник ГКНБ, пойманный на взятке

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- Екатерина Улитина
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Уволен из органов национальной безопасности сотрудник ГКНБ, которого задержали со взяткой в размере $1000. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В отношении задержанного сотрудника было проведено служебное расследование, по результатом которого было принято решение уволить Н.у.С.

Напомним, 4 сентября сотрудники ГСБЭП совместно с ССБ ГКНБ в рамках зарегистрированного в АИС ЕРПП досудебного производства по ст.326 УК КР "Вымогательство взятки" с поличным при получении денежных средств в размере 1000 долларов США был задержан сотрудник ГКНБ Н.у.С.

Досудебное производство по данному факту проводится следственными органами ГСБЭП.


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URL: https://www.vb.kg/391887
Теги:
ГКНБ, коррупция, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан
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