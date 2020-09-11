Хирургический центр, "Бишкексвет". Список должников за электроэнергию

ОАО "Северэлектро" опубликовал список предприятий, имеющих крупные задолженности за электроэнергию. Общая сумма долга составляет 500,6 млн сомов.

На первое сентября долги абонентов ОАО "Северэлектро" за электроэнергию составили 500,6 млн. сомов. Во избежание отключения электроснабжения ОАО "Северэлектро" призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно, так как с 14 сентября акционерное общество приступит к поэтапному ограничению подачи электроэнергии.

Список дебиторов задолженностью более 1 млн.сом не бытовых абонентов.

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