Погода
$ 78.84 - 79.20
€ 92.20 - 93.67

Хирургический центр, "Бишкексвет". Список должников за электроэнергию

21  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Северэлектро" опубликовал список предприятий, имеющих крупные задолженности за электроэнергию. Общая сумма долга составляет 500,6 млн сомов.

На первое сентября долги абонентов ОАО "Северэлектро" за электроэнергию составили 500,6 млн. сомов. Во избежание отключения электроснабжения ОАО "Северэлектро" призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно, так как с 14 сентября акционерное общество приступит к поэтапному ограничению подачи электроэнергии.

Список дебиторов задолженностью более 1 млн.сом не бытовых абонентов.

Чуйская область

  1. ГУ "РПСИОСЖ" "ЭЛИТА"
  2. ОП-36/1
  3. ОСОО "ЧУЙ-ГЛАСС"
  4. ИК №3 ГУИН МЮ КР
  5. УЧРЕЖ-Е №16 ГУИН МЮ КР
  6. УЧРЕЖ-Е №8 ГУИН
  7. КАРА-БАЛТИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Таласская область

Бакай-Атинская РАЙБОЛЬНИЦА

Бишкек

  1. ОАО "УЧКУН"
  2. МУНИЦ. ПРЕД. "БИШКЕКСВЕТ"
  3. ГУ"УПРАВ.СПОРТ.СООРУЖЕНИЯМИ И
  4. СПОРТ.ОБЕСПЕЧЕНИЯМИ
  5. ДЕПАРТ.ГОС.ЗДАНИЙ
  6. АЗОТ "БЕТА ИНШААТ ВЕ ЯТЫРЫМЖЫЛЫК"
  7. ОСОО "ОРОКСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ОКЗ"
  8. АО "КЫРГЫЗМЕБЕЛЬ"
  9. БИШКЕКСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
  10. УПРАВЛЕНИЕ


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391890
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  