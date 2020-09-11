Молодые кыргызстанцы смогут воспользоваться новым российским сервисом

На завершившемся в Оренбурге форуме "Евразия Global" состоялся торжественный запуск новой автоматизированной информационной системы (АИС) "Молодые соотечественники". Она, как заявлено, призвана обеспечить связь и взаимодействие между молодежью различных государств, прежде всего СНГ, содействовать укреплению сотрудничества между ними.

"Наши молодые соотечественники, которые проживают за рубежом, в других странах, нуждаются в собственной платформе для коммуникации. Потому что общие интересы, которые их объединяют, формируют сообщество молодых людей, которых мы называем соотечественниками, которые таковыми и являются и которых мы должны поддержать не смотря на то, что они в данный момент живут за пределами России", - отметил во время запуска АИС руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

По его словам, решение о создании такой платформы было принято несколько лет назад и принадлежит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Проработка системы велась, в том числе, на форумах "Евразия" самими их участниками. Уже на стадии разработки было получено более 250 предложений от потенциальных пользователей, внесено свыше 100 изменений, усовершенствование продолжается.

Глава Росмолодежи подчеркнул, что эта АИС не только облегчит коммуникацию между людьми в разных странах, у нее есть образовательная функция, она также является площадкой для получения поддержки.

Информационная часть АИС, по данным разработчиков, включает правовые документы, положения, информацию о российском образовании и странах мира. Наиболее значимые мероприятия для соотечественников вынесут во вкладку "Календарь мероприятий". Зарегистрированному пользователю будут доступны все функции платформы, тогда как гостю - только ограниченные вкладки.

Зарегистрироваться может любой российский соотечественник, проживающий за рубежом, в возрасте от 14 лет. Система предполагает три статуса участников: "Наблюдатель" (от 14 до 18 лет), "Активный пользователь" (от 18 до 40 лет), "Наставник" (старше 35 лет). Каждая заявка рассматривается индивидуально.

Пятый международный молодежный форум "Евразия Global" проходил в Оренбурге с 2 по 8 сентября. Его участниками стали 500 российских и иностранных молодежных лидеров из 50 стран (в том числе Кыргызстана) и 80 регионов России. Более 850 активистов в разных точках планеты присоединились к мероприятию в формате онлайн.

Программа форума включала деловой модуль, медийные встречи, воркшопы, работу тематических лабораторий и партнерских площадок, мероприятия по развитию soft-skills, активностей, созданных самими участниками для участников. Впервые такой форум прошел в 2016 году в Оренбурге и был поддержан президентом России.