Кыргызстан займется электронной коммерцией со странами СНГ

Широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества рассмотрен на очередном заседании Экономического совета СНГ. Традиционно проходившее в Москве, оно впервые состоялось в формате видеоконференции.

Участие в заседании приняли главы экономических и торговых ведомств государств Содружества, от Кыргызстана, в том числе, - министр экономики Санжар Муканбетов. Состоялся, как подчеркнули в Исполкоме СНГ, конструктивный обмен мнениями о механизмах сотрудничества по смягчению негативных последствий пандемии и стимулированию экономической активности в странах-партнерах. Соответственно, обсуждены перспективы разработки совместных антикризисных программ, направленных на развитие инвестиционного сотрудничества, взаимной торговли, а также восстановление транспортно-коммуникационных связей.

Отмечено, что наработанный в период пандемии опыт перевода в режим онлайн значительной части деловой жизни, работы важнейших государственных и образовательных сервисов выявил значительный потенциал для развития сферы информационно-коммуникационных технологий. И - обозначил необходимость в ускоренной цифровизации функционирования экономики и общества. А потому предложено принять совместную программу сотрудничества в области цифровой экономики и электронной коммерции на пространстве СНГ. Это, как подчеркнуто, позволит кардинально усовершенствовать взаимодействие между странами-участницами в сферах торговли, финансов и инвестиций, транспорта, таможенного регулирования, миграции и продовольственной безопасности.

Большое внимание на заседании было уделено укреплению промышленной кооперации в приоритетных сферах, таких, как машиностроение, энергетика, электротехника, текстильная и фармацевтическая отрасли, сельское хозяйство. К числу приоритетов отнесено расширение партнерства в транспортно-коммуникационной сфере, реализация в ней совместных проектов регионального значения для более эффективного использования транзитного потенциала на пространстве СНГ, социально-экономического развития государств Содружества.

На Экономсовете так же рассмотрен ряд предложений. В том числе – по созданию Фонда инфраструктурного развития СНГ для финансирования взаимовыгодных проектов. Предусмотрено на регулярной основе организовывать "Недели деловых инициатив".

Выступивший на форуме заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Сергей Иванов подчеркнул, что несмотря на все трудности и проблемы текущего момента, уровень активности работы в Содружестве остается достаточно высоким. Решается большой комплекс вопросов, направленных на углубление интеграционных процессов на общем пространстве СНГ, развитие торгово-экономических, кооперационных, научно-технических и инвестиционных связей. Значимым событием стало принятие на заседании Совета глав правительств СНГ 29 мая текущего года Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. И теперь на ближайшем заседании Экономического совета предстоит рассмотреть проект Плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии (2021–2025 годы), после чего он также будет предложен вниманию премьер-министров.