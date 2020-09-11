В России готовятся упростить трудоустройство мигрантов

Министерство внутренних дел РФ подготовило концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранных граждан. Об этом сообщила журналистам начальник Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Валентина Казакова.

Данное ведомство, как подчеркнула Казакова, с учетом поручений президента РФ, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти разрабатывает "абсолютно новый проект федерального закона о правовом положении иностранных граждан". "И там, мы предполагаем, будет очень много изменений. Изменятся режимы пребывания на территории России, упростится процедура оформления документов", - проинформировала начальник ГУ.

Новый закон также предусматривает разделение миграционных режимов, с тем, чтобы иностранец, прибывающий в страну для работы, смог быстро и качественно оформить все необходимые документы. Для этого будут вводиться электронные реестры работодателей, и иностранных работников. Кроме того, упростятся процедуры трудоустройства мигрантов.

Валентина Казакова напомнила, что МВД РФ c момента введения ограничительных мер из-за коронавируса уже легализовало правовой статус почти полутора миллионов иностранных граждан. Они смогли встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, продлить действие виз. "Это фактически дало возможность легально находиться на территории России и работать, не быть нарушителем", - отметила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

По ее словам, ведется работа и по дальнейшему упрощению процедуры получения российского гражданства. Так, предполагается отказаться от института разрешения на временное проживание.

Концепция нового закона, как сообщается, на днях уже прошла "нулевые чтения" в Общественной палате РФ. Сейчас МВД РФ ожидает замечания и предложения. С учетом их и будет дорабатываться документ. Работу над проектом нового федерального закона планируется завершить в следующем году.

Валентина Казакова также проинформировала представителей СМИ об основных направлениях использования современных технологий в деятельности подразделений по вопросам миграции, рассказала о других аспектах работы специалистов ГУВМ МВД России.