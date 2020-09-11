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В селе Киргшелк произошло ДТП с участием трех машин

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- Виктория Гунгер
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В селе Киргшелк Ысык-Атинского района Чуйской области произошло ДТП с участием трех машин. Очевидцем аварии стал корреспондент VB.KG.

Столкнулись автомашины: Mazda Demio, Mercedes-Benz и УАЗ.

От удара Mazda Demio отбросило в сторону. А оставшиеся два авто вылетели на обочину.

В УОБДД Чуйской области VB.KG лишь сообщили, что точная информация о ДТП будет получена завтра.

- Сейчас выясняются причины аварии, назначены экспертизы. Двое участников дорожно-транспортного происшествия получили легкие травмы, - рассказали в пресс-службе УОБДД.


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URL: https://www.vb.kg/391901
Теги:
ДТП, Кант, Чуйская область, Ысык-Атинский район, ГУОБДД, пострадавшие
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