В селе Киргшелк произошло ДТП с участием трех машин

В селе Киргшелк Ысык-Атинского района Чуйской области произошло ДТП с участием трех машин. Очевидцем аварии стал корреспондент VB.KG.

Столкнулись автомашины: Mazda Demio, Mercedes-Benz и УАЗ.

От удара Mazda Demio отбросило в сторону. А оставшиеся два авто вылетели на обочину.

В УОБДД Чуйской области VB.KG лишь сообщили, что точная информация о ДТП будет получена завтра.

- Сейчас выясняются причины аварии, назначены экспертизы. Двое участников дорожно-транспортного происшествия получили легкие травмы, - рассказали в пресс-службе УОБДД.