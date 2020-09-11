Кыргызстанец толкнул на дороге камеру-треногу. Он задержан

28 августа 2020 года в селе Новопокровка Ысык-Атинского района неизвестный мужчина, двигаясь на скутере повредил передвижной АПК "Безопасный город" и скрылся в неизвестном направлении, отмечает ГУОБДД КР.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Иссык-Атинского района и начато досудебное производство по статье 210 часть 1 "Уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб" УК КР.

Водителем-нарушителем оказался 55-летний К.К. Он задержан.

- Он пояснил, что 28 августа 2020 года он выехал с совхоза Ала-Тоо на Аламединский рынок для покупки аккумулятора. Проезжая село Новопокровка, увидел, что стоит камера-тренога. Двигаясь мимо, толкнул ее рукой и поехал дальше. Он отметил, что приносит свои извинения. Скутер "Сузуки", принадлежащий К.К., водворен на штрафную стоянку города Кант.

В настоящее время для установления стоимости ущерба, нанесенного аппаратно-программному комплексу "Безопасный город" назначены все необходимые экспертизы. По результатам экспертизы ущерб подлежит возмещению в полном объёме лицом, его причинившим, - отметили в пресс-службе ГУОБДД.