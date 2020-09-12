Кыргызстан вместе со странами СНГ проверил готовность системы ПВО

Проверка боевой готовности Объединенной системы (ОС) противовоздушной обороны СНГ - такова цель прошедшей 11 сентября совместной тренировки подразделений ПВО стран-партнеров. В учениях участвовали военные Армения, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

По информации Министерства обороны РФ, в тренировке приняли участие около 10 тысяч военнослужащих. И было задействовано более 130 командных пунктов различного уровня на территории этих семи стран, свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от указанных государств.

Также использовалось свыше 60 летательных аппаратов стран-участниц ОС ПВО, в том числе самолеты истребительной авиации Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24 и Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, вертолеты Ка-27 и Ми-8. И - самолеты, базирующиеся на российских авиационных базах в Армении и Кыргызстане (российская авиационная база "Кант" в Кыргызстане является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе, на ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8).

Руководство тренировкой осуществлялось из центра управления Воздушно-космических сил РФ в Москве.

"В рамках тренировки отрабатывались вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие", - отметили в МО РФ.

Экипажи самолетов провели взаимные маневры в воздушном пространстве стран-участниц. ПО словам командующего войсками ПВО-ПРО – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Юрия Грехова, который руководил совместными мероприятиями, все учебные вопросы отработаны в полном объеме. А результаты тренировки подтвердили надежность и эффективность Объединенной системы ПВО по защите воздушных рубежей государств СНГ.