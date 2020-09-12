В Таласской области убиты краснокнижные медведица с медвежонком

В Таласской области убиты семья тянь-шаньского бурого медведя. Фотографии шкур медведицы и медвежонка опубликовал на своей странице в социальных сетях директор Союза фотожурналистов Влад Ушаков.

"Желания сфотографировать эндемичного тянь-шаньского белокоготного медведя в дикой природе Кыргызстана, пока так и не увенчались успехом. Думаю во многом благодаря "этому". Сегодня, во дворе Талаского УВД медведица с медвежонком", - написал Влад Ушаков.

Тань-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Кыргызстана.

Пресс-служба УВД Таласской области пока не прокомментировала данные снимки. В Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства VB.KG сообщили, что выясняют когда и где были сделаны эти снимки.