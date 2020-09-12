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В Бишкеке музыканты Президентского оркестра сыграли на улице

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке музыканты Президентского камерного оркестра "Манас" сыграли для горожан прямо на улице. Видеозапись выступления разместили в социальных сетях горожане.

Небольшое выступление состоялось на крыльце Филармонии. Это выступление можно считать уникальным, так как художественный руководитель оркестра Эрнис Асаналиев одновременно дирижировал и играл.

Анонсов о вчерашнем выступлении не было, чтобы не провоцировать скопления людей. Кроме того, музыканты соблюдали социальную дистанцию.

Отметим, с марта все концерты и выступления творческих коллективов в Кыргызстане были отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции в республике. Репетиции проходили в режиме онлайн. Артисты и зрители надеются, что в скором времени культурная жизнь возобновится.


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URL: https://www.vb.kg/391925
Теги:
концерт, музыка, Бишкек, культура
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