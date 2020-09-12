Жээнбеков про выборы: Борьба будет проходить в условиях жесткой конкуренции

Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" снова высказал мнение по поводу предстоящих выборов в ЖК. В частности, как он оценивает старт парламентских выборов?

По его словам, предстоящие парламентские выборы будут проходить в условиях жесткой конкуренции. Мы все это видим.

- Как известно, партия партии рознь. Какие-то партии конкурентоспособны, какие-то - нет. Также есть различия и между членами партий, которые пытаются донести до избирателей идеи и программу партии.

Как бы то ни было, это - борьба за власть. Борьба за то, чтобы прийти к власти. Поэтому общество не может не обращать внимания на избирательный процесс. Думаю, борьба будет проходить в условиях жесткой конкуренции.

Мы живем в то время, когда политические партии являются главной силой, формирующей политическую культуру в стране. Они также формируют парламентскую демократию и партийную систему.

В настоящее время мы пытаемся построить парламентскую демократию. Но, все мы знаем, что становление парламентской демократии - дело не одного-двух выборов. Это - достаточно долгий процесс развития.

Об этом свидетельствует и история стран с наиболее развитой парламентской системой.

Исходя из этой точки зрения можно сказать, что наша парламентская демократия пока находится в процессе становления.

И это положение не может не повлиять на ход нынешнего избирательного процесса. Это очевидно.

Самая большая ответственность в этом процессе лежит на партиях. В структуре их идеологической платформы, в их внутреннем порядке. Есть известное понятие "демократический центризм", из-за отсутствия которого часто и возникают проблемные ситуации.

Партийные списки часто формируются не на основе идеологии, порой отдается предпочтение финансовым возможностям или же социальному статусу того или иного человека в обществе.

Этого никто не может отрицать и сегодня это является естественным процессом, который возник не вчера и не сегодня. Это явление наблюдается на протяжении последних 10 лет, с тех пор как Кыргызстан взял курс на парламентскую демократию.

Я неспроста выше отметил, что ответственность за формирование политической культуры, парламентской демократии и партийной системы в стране лежит, в первую очередь, на самих политических партиях.

Если они хотят прийти в законодательную и исполнительную власть, чтобы участвовать в процессе развития страны, то партии, прежде всего, должны укрепить демократический центризм и внутренний порядок в партии. Должны неукоснительно соблюдать требования законодательства.

Проще говоря, партии должны быть примером для общества. Причем и сами партии, и партийные лидеры.

Я и раньше не раз отмечал, что мы хорошо знаем и защищаем свои права, но, к сожалению, когда дело касается обязанностей, склонны осуждать и искать вину в других.

Когда страна будет развиваться? Тогда, когда каждый четко будет знать, как свои права, так и свои обязанности.

В нынешней ситуации партии влияют не только на политическую, но и на социальную культуру.

Мы все являемся свидетелями того, кто и как проводит свою кампанию. Некоторые партии во время встреч с избирателями не соблюдают самые простые санитарные правила, такие как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Нельзя считать это мелочью и не обращать на это внимания. Считаю, что те, кто намерен принимать участие в процессе управления государством, принимать судьбоносные для страны решения, обязаны быть примером и в таких вещах.

В целом, предстоящие выборы пройдут в соответствии с законом и внесут вклад в становление парламентской демократии.

Все усилия будут направлены на обеспечение законности выборов. Я и раньше говорил, и еще раз хочу повторить, что мной, как Президентом, будет сделано все для достижения этой цели.

Бог даст, выборы пройдут в русле законности. Будут созданы равные права для всех. Мы создадим равные условия для каждой партии, каждого кандидата, каждого избирателя.