С запуском "Безопасного города" и Патрульной милиции снизилась преступность

"На протяжении долгих лет не могли запускать проект "Безопасный город". Мы начали претворять его в жизнь в Бишкеке. Уже есть определенные результаты. И он будет внедрен по всей территории страны. Пандемия внесла свои коррективы, тем не менее, мы возобновляем работу в этом направлении". Об этом заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио".

- С запуском проектов "Безопасный город" и Патрульной милиции снизилась преступность, количество дорожно-транспортных происшествий. Радует, что в некоторых районах, где функционируют эти проекты, практически не регистрируются случаи смертельных исходов. А в некоторых количество ДТП снизилось на 50 процентов. Это - хороший показатель.

С созданием Патрульной полиции раскрываемость преступлений увеличилась. Этот проект уже приносит свои плоды. Мы восстановим действие принципа "моя милиция меня бережет". В Бишкеке проект был успешным, сейчас он запускается в Оше, позже будем внедрять его и в других городах страны.

В целом, мы придаем большое значение развитию и благоустройству нашей столицы. Эта задача всегда находится в центре моего внимания и является одним из наших основных направлений деятельности, - рассказал глава государства.