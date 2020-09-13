Правительство возьмёт под жесткий контроль соблюдение экологических норм

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил горнодобывающее предприятие "Эти Бакыр Терексай", разрабатывающее месторождения Терек, Тереккан и Перевальное.

На предприятии "Эти Бакыр Терексай" работает 702 человека, из которых 96% - это местные жители. Каждый год в бюджет в виде налоговых отчислений предприятие выплачивает порядка 1 млрд сомов.

Мощность предприятия позволяет перерабатывать 1 млн тонны руды в год. На данный момент на предприятии ведётся строительство золотоизвлекательной фабрики и подготовительные работы для строительства хвостохранилища. Когда фабрика заработает, здесь будет производиться сплав из золота и серебра.

Особенностью данного производства является то, что разрабатываемая руда содержит мышьяк.

Премьер-министр подчеркнул, что государство, в лице Правительства Кыргызской Республики, возьмёт под жесткий контроль соблюдение всех экологических требований при реализации инвестиционных проектов.

"Мы ставим перед инвесторами жёсткое требование по защите окружающей среды и экологии. Основные условия для работы в стране должны соблюдаться. Также необходимо усилить работу по построению открытого и прямого диалога с местным населением, которое должно знать, что предприятие соблюдает все технические и экологические требования. Это позволит рационально использовать наши природные ресурсы на благо экономики и населения", - сказал Кубатбек Боронов.

Справочно: ОсОО "Эти Бакыр Терексай" – совместное предприятие. 25% капитала принадлежит ОАО "Кыргызалтын", 75% - турецкой компании "Эти Бакыр". Месторождение Терексай находится в селе Терексай Чаткальского района Джалал-Абадской области.