Лежит куча, очень вонюча. Мэрия не справляется с должниками по мусору

В Кыргызстане проблема мусора стоит особенно остро. Причин много: активный рост новостроек и населения, отсутствие культуры потребления, оплаты коммунальных услуг и др. Как их устраняют, разбирался корреспондент "ВБ".

Два столичных жилмассива задолжали за вывоз мусора почти миллион сомов. Казалось бы, цифра небольшая в масштабах нашего города. Но следует учесть, что тарифы на подобные услуги тоже мизерные - самые низкие из всего перечня благ цивилизации. И чтобы накопить хотя бы тысячу сомов долга на один лицевой счет, нужно месяцами не производить оплату.

Отличились, в негативном смысле этого слова, жители новостроек "Рухий Мурас" и "Алтын Ордо", расположенных в Октябрьском районе Бишкека. Он, как известно, обслуживается не муниципальным предприятием "Тазалык", а частной фирмой "Комтранском". Вот ее администрация и пожаловалась в столичную мэрию на нерадивых абонентов, на которых висят огромные долги даже по меркам "Бишкектеплосети" и "Северэлектро", не говоря уже о мусоре.

На начало текущего месяца общая сумма задолженности достигла 958,9 тысячи сомов. Из них 340 владельцев, проживающих в жилом массиве "Рухий Мурас", накопили долг на 400 тысяч, а 300 абонентов в "Алтын Ордо" задолжали 559,2 тысячи сомов.

Но это цветочки на фоне одного из неплательщиков, за которым числится долг коммунальщикам - 8 тысяч 230 сомов! Это ж сколько надо не платить, если тариф за уборку мусора чуть более 22 сомов с каждого жильца, а ранее он и того был меньше!

Однако есть большие сомнения, что хозяева жилья указывают всех проживающих. Обычно эти показатели занижены в два, а то и в три раза. При этом коммунальщики эти сведения никак не проверяют. Представители частной компании пригрозили, что перестанут обслуживать эти новостройки, если долги не будут погашены, потому как зарплату водителям, грузчикам, другим сотрудникам платить надо.

При этом жители жилмассивов оплату производят нерегулярно. А вот мусор на дороге возле своих домов выставляют с завидным постоянством. Более того, начинают возмущаться, если по какой–то причине обслуживающая организация немного задержит вывоз отходов. Воняет, видите ли.

958,9 тысячи сомов - общая сумма задолженности по мусору на начало сентября

взгляд

Новостройки столицы, те, что появились на волне самозахвата земель, всегда были проблемными зонами Бишкека. И не только потому, что там не развита инфраструктура.

Большинства ныне существующих жилмассивов вокруг столицы быть вообще не должно, так как они не значились ни в одном плане по ее развитию. Именно поэтому казна (читай рядовые налогоплательщики) начала испытывать колоссальные затруднения, когда властями все же было принято решение об их включении в состав столицы и, как следствие, об их дальнейшем развитии. Часть средств, изначально предназначавшихся для городских проектов, пришлось перенаправить на нужды владельцев захваченных земель.

И сложилась довольно интересная ситуация - сначала чиновники напрягались, чтобы обеспечить жителей новостроек электричеством, холодной водой, канализацией и газом. А теперь напрягаются, чтобы за все эти блага получить с новоиспеченных горожан деньги. Причем проблема отнюдь не надуманная.

Больше остальных испытывают проблемы при сборе платежей "Бишкекводоканал" и организации, занимающиеся вывозом бытовых отходов. А все потому, что в большинстве домохозяйств не установлены счетчики учета воды и приходится исходить из количества проживающих. Но оно, повторяю, чаще всего занижается. Эти факты, кстати, в большинстве своем известны квартальным, но они молчат, покрывая нерадивых потребителей.

Видя, что им прощают такие грехи, как занижение числа проживающих, неплательщики идут дальше и начинают использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива огородов. Естественно, за это они тоже не платят. В результате потери драгоценной влаги достигают критических объемов.

То же самое и с услугами по вывозу бытовых отходов, за которые мало кто платит. И никакие увещевания на неплательщиков не действуют. У них один ответ: денег нет, что хотите, то и делайте.

В идеале в случае больших долгов нужно отключать их дома от водоснабжения, а параллельно переставать вывозить мусор. Однако это грозит эпидемией какой–нибудь кишечной инфекции. Ведь именно чистая вода и отсутствие ТБО являются ключевыми элементами нормальной санитарно–эпидемиологической ситуации. Этим и пользуются должники.

Нетрудно предположить, что через месяц, если не вывозить мусор, улицы новостроек превратятся в свалку со всеми вытекающими последствиями в виде инфекции, вони и прочего. А помыться и приготовить пищу в нормальных условиях возможности уже не будет.

Однако и оставлять все, как есть, тоже нельзя, потому как если за вывоз мусора умудряются накопить 8 тысяч долга, то что говорить про воду и прочее. Злостные должники привыкли, что им все сходит с рук. Только "Северэлектро" с ними не церемонится. Правда, им легче всего отключить абонента от своих сетей, на эпидемиологическую ситуацию это не сильно повлияет. А всем остальным либо хлопотно, либо невозможно по санитарным требованиям.

В общем, мэрия просто обязана проработать этот вопрос и на законодательном уровне закрепить такие меры, чтобы должникам неповадно было.

Ну и где завод?!

Раз уж речь зашла о мусоре, то грех не поговорить о городской свалке. Тем более в столице уже много лет подряд реализуется проект "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами", который предполагает открытие нового санитарного полигона и закрытие действующего с последующей рекультивацией. "Вишенкой на торте" должно стать строительство мусоросортировочного завода. Не перерабатывающего, как ошибочно думают многие, а именно сортировочного. Финансируется проект Европейским банком реконструкции и развития. На него выделено 22 миллиона евро, из них половина - в виде гранта.

Проект разбили на несколько фаз. Во время первой по городу установили современные мусорные контейнеры и оборудовали площадки для них. Для этого было приобретено 5 тысяч 326 баков, 3 комбинированные спецмашины и 29 мусоровозов. Закуплена техника и для полигона.

Во время второй планируется открытие нового полигона. Он находится рядом с действующей свалкой. К объекту уже строят подъездную дорогу. Работы по возведению завода начались в мае прошлого года. За год выкопали котлован площадью 9 гектаров.

Тем временем столичные власти подписали договор о закрытии и рекультивации действующего полигона. Сумма контракта - чуть более полутора миллионов евро. До конца текущего года старый объект должен быть закрыт. По крайней мере, так планируют чиновники.

В апреле прошлого года мэрия Бишкека объявила тендер на строительство завода по сортировке твердых отходов. Для участия в первом этапе подали заявки пять компаний, но по квалифицированным требованиям до второго этапа дошли только три. Его надеялись провести в марте, чтобы до конца года запустить сортировочный завод. Об этом бывший вице–мэр Мирлан Амантуров даже докладывал парламенту.

Но в связи с пандемией тендер не состоялся: участников не нашлось. Муниципалитет уже трижды продлевал срок, надеясь, что кто–нибудь откликнется. Однако пока ни одна фирма так и не решилась взяться за проект.

В мае муниципальное предприятие "Бишкекский санитарный полигон" объявило конкурс на приобретение системы биллинга для муниципального предприятия "Тазалык". Первый лот включает в себя разработку и внедрение программно–аппаратного комплекса, поставку и установку компьютерной техники, обучение сотрудников работе с системой, полную сервисную поддержку в течение трех лет после сдачи в эксплуатацию.

Второй лот - установка системы GPS–мониторинга спецтехники по сбору и вывозу ТБО.

Но основное пока выполняется - это рекультивация действующего полигона и строительство нового. Первый был открыт в 1972 году и разросся уже до размеров примерно 45 гектаров. Использовать его дальше просто нельзя.

Новый объект рассчитан на 10 лет при ежегодной наполняемости 320 тысяч тонн мусора. Строителям необходимо уложить гидроизоляционную мембрану для предотвращения загрязнения грунтовых вод, а также установить системы водо– и газоотведения.

Мусоросортировочный завод, как говорят многие эксперты, погоды не делает. Так как главное значение имеет мусороперерабатывающее предприятие, которое в проекте, финансируемом ЕБРР, не предусмотрено.

История вопроса

Руководству нашей республики в разные годы неоднократно предлагали свою помощь в строительстве мусороперерабатывающего завода различные иностранные компании. Например, в 1999 году большой интерес к этой теме проявляли итальянские бизнесмены. Однако правительство тогда почему–то не дало добро.

В 2007 году свои услуги предложили южнокорейские предприниматели. Они намеревались запустить в Кыргызстане несколько крупных проектов, в том числе по строительству мусороперерабатывающего предприятия. Инвесторы настолько сильно горели этой идеей, что даже обещали покупать отходы у населения. Только при условии, что оно будет их самостоятельно сортировать. Но тоже не срослось.