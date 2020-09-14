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Кыргызстан готовится к электронной коммерции с другими странами

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- Евгений Денисенко
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В завершающую стадию вступил международный проект Всемирного почтового союза (ВПС, международное сокращённое название - UPU) "Операционная готовность к электронной коммерции" (ORE), участником которого является и Кыргызстан. На конференции по сопровождению этого проекта, прошедшей в видеоформате, были проанализированы уже выполненные и оставшиеся задачи.

Основная цель этой региональной стратегической инициативы – помочь странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии модернизировать производственные процессы и использовать все доступные стандартизированные инструменты и системы контроля "от отправителя до получателя" для внедрения операционных решений, удовлетворяющих требованиям электронной коммерции.

В рамках проекта в 2017-2020 годах уже прошел ряд обучающих мероприятий, организуемых с учетом технических и финансовых возможностей каждой из-стран-участниц. В ходе нынешней конференции с участием специалистов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистан и Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи (все эти государства, в числе ряда других, входят в это содружество) были обобщены результаты работы по проекту ORE, выполнение странами задач дорожных карт и планов действий, оценены достижения и меры по улучшению качества службы, действия, предпринятые для реализации частично выполненных или незавершенных мероприятий.

Представители ВПС дали рекомендации по завершению проекта ORE. Разговор на эту тему продолжится в ходе следующей сессии, планируемой на ближайшее время.

Электронная коммерция - это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.

Всемирный почтовый союз (ВПС) - специализированное учреждение, регулирующее международные почтовые услуги. Созданный в соответствии с Бернским договором 1874 года, он стал специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в 1948 году. ВПС формирует единое почтовое пространство для взаимного обмена почтовыми отправлениями и служит главным механизмом сотрудничества между почтовыми службами. Он дает рекомендации, выступает посредником, оказывает техническую помощь. Среди его главных задач - содействие развитию всемирной почтовой службы, росту объемов почтовых отправлений за счет внедрения современных видов почтовой продукции и услуг, улучшение качества почтового обслуживания клиентов.


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URL: https://www.vb.kg/391943
Теги:
Кыргызпочтасы, Кыргызстан
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