Россия поможет зарубежным студентам вернуться и продолжить обучение

Иностранным студентам, получающим высшее образование в вузах РФ вузов и не могущим приехать сюда к началу учебного года из-за приостановленного транспортного сообщения между странами, помогут решить эту проблему. В данный момент готовится внесение дополнений в приказы российского правительства, которые регламентируют порядок такого возвращения.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. О внесении поправок в распоряжения, предписывающие въезд зарубежных граждан, указано в ее письме к руководству территориальных органов ведомства. Отмечается, что изменения будут действовать в отношении учащихся, которые хотят получать образование в российских университетах или продолжить учебный процесс с 1 сентября текущего года.

Помимо этого, могут открыть въезд в Россию зарубежным студентам военных вузов. Изменения также распространятся на учащихся из стран с визовым и безвизовым режимами. В письме подчеркивается, что студенты из других стран в обязательном порядке должны иметь при себе медицинскую справку с отрицательным результатом теста на наличие коронавирусной инфекции.

В ходе встречи состоявшейся на днях в Москве встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов акцентировал внимание собеседника на вопросе въезда в Россию кыргызских студентов. В свою очередь, Андрей Руденко заверил, что вопрос уже находится на рассмотрении соответствующих государственных органов РФ. Как отмечалось, проблема затронула интересы не только 16 тысяч студентов-кыргызстанцев, но и более 70 тысяч молодых граждан Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ, также обучающихся в вузах РФ. В этой связи, как обещано, будет выработан общий подход для всех иностранных студентов.