Свадьба со стрельбой. Мужчина открыл огонь из автомобиля

В Оше задержан 20-летний местный житель за стрельбу из двигающегося автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

12 сентября молодой мужчина открыл, находясь в двигающимся автомобиле, открыл окно и открыл огонь из пневматического пистолета. Очевидцы успели заснять происходящее и загрузили видео в социальные сети.

Милиция быстро нашла хулигана, 13 сентября он был задержан. Выяснилось, что молодые люди ехали на свадьбу в Ноокатский район. В настоящее время сотрудники УВД изучают действия гражданина на предмет нарушения законодательства, пистолет изъят.