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Свадьба со стрельбой. Мужчина открыл огонь из автомобиля

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- Екатерина Улитина
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В Оше задержан 20-летний местный житель за стрельбу из двигающегося автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

12 сентября молодой мужчина открыл, находясь в двигающимся автомобиле, открыл окно и открыл огонь из пневматического пистолета. Очевидцы успели заснять происходящее и загрузили видео в социальные сети.

Милиция быстро нашла хулигана, 13 сентября он был задержан. Выяснилось, что молодые люди ехали на свадьбу в Ноокатский район. В настоящее время сотрудники УВД изучают действия гражданина на предмет нарушения законодательства, пистолет изъят.


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URL: https://www.vb.kg/391948
Теги:
Ош, стрельба, свадьба, Кыргызстан, УВД
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