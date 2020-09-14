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Американский нерабочий спутник может врезаться в МКС

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- Виктория Гунгер
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Международная космическая станция не будет совершать в понедельник маневр уклонения от нерабочего военного спутника США. По информации пресс-службы "Роскосмоса", угрозы столкновения нет, сообщает eadaily.com

"По данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях, американский военный спутник BRICSat-2 не представляет опасности для МКС", - отметила пресс-служба.

На основе аналитики данных группы управления полётом МКС принято решение не проводить манёвр уклонения. В субботу в "Роскосмосе" сообщили, что 14 сентября МКС осуществит манёвр, чтобы не столкнуться с неработоспособным американским экспериментальным спутником связи BRICSat-2, выведенным на орбиту в 2019 году в интересах ВМС США.

Сейчас на МКС находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.


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URL: https://www.vb.kg/391950
Теги:
Россия, США, космонавтика, Кыргызстан
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