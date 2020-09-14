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За ввозимые в Россию из Кыргызстана машины придется доплатить

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- Евгений Денисенко
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В рамках Евразийского экономического союза будет решена проблема с ввозимыми и уже ввезенными в Россию транспортными средствами, зарегистрированными в Армении и Кыргызстане. Совет Евразийской экономической комиссии поручил правительствам стран ЕАЭС обеспечить реализацию комплекса необходимых мер.

В настоящее время, как отметили в ЕЭК, из Армении и Кыргызстана на остальную таможенную территорию Союза, в том числе в Россию, ввозятся (ввезены) машины, оформленные по пониженным ставкам таможенных пошлин и ставкам единых таможенных тарифов (ЕТТ) ЕАЭС. В рамках присоединения этих двух стран к ЕАЭС был предусмотрен переходный период применения ставок таможенных пошлин, отличных от ЕТТ.

Но после начала применения ими ЕТТ автомобили, приобретенные до 31 декабря 2019 года по пониженным ставкам и выпущенные в свободное обращение в период с 1 января по 1 мая 2020 года, в других странах Союза признаются иностранными товарами до тех пор, пока не будет уплачена разница. И только лица, постоянно проживающие в Армении и Кыргызстане, могут ввозить свои машины в другие государства ЕАЭС и пользоваться ими здесь, без права передачи иным лицам и без необходимости доплаты таможенных платежей.

Для решения проблемы решено расширить обмен сведениями между таможенными органами стран Союза. А Армении и Кыргызстану предстоит предоставить информацию о ставке таможенной пошлины и размере уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов в отношении таких автомобилей. Это, как подчеркнули в ЕЭК, поможет ограничить ввоз их для личного пользования в Россию по более низким ставкам. Наличие таких сведений также оградит граждан от покупки автомобилей у недобросовестных предпринимателей.

Владельцам уже ввезенных транспортных средств необходимо получить информацию о размере подлежащих доплате пошлин. "Страны Союза выразили готовность в обмене такой информацией уже сейчас, до прохождения соответствующих процедур в правительствах", - заявили в ЕЭК.


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URL: https://www.vb.kg/391967
Теги:
Россия, Кыргызстан, автомобили
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