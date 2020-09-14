Субтропики в учительском саду. Учительница устроила чудо–лимонарий

Школьная учительница из села Первомайского Сокулукского района разбила на приусадебном участке чудо–лимонарий. Хотя совмещать работу в школе и заботу о теплолюбивых растениях совсем не просто, но в планах педагога превратить лимонарий в прибыльное дело.

Плантация в теплице

С началом учебного года у учительницы русского языка и литературы Аллы Курбановой масса важных дел. В первую очередь дистанционное обучение, которое пока в новинку для всех.

Курбанова преподает в эколого–экономическом лицее в соседнем с ее родным селом Первомайским городе Шопокове с 5 по 11 класс и еще ведет уроки русского языка в кыргызских классах начальной школы.

- Сейчас много времени и сил уходит на то, чтобы перевести все учебные планы в электронный формат с учетом видеоуроков, которые будут транслироваться по ТВ. Вновь предстоит нагрузка на зрение из–за многочасовой работы с компьютером и телефоном. У меня ежедневно по пять– шесть уроков, проверка домашнего задания. Но, несмотря на нагрузки и дистанционку, я нахожу время для своего лимонария, - говорит Алла Мамедовна.

Хозяйка пригласила корреспондента "ВБ" в огромную светлую теплицу. Под полиэтиленовым сводом на 200 квадратных метрах аккуратными рядами стоят невысокие деревца. На каждом можно насчитать, по меньшей мере, 10 плодов, а кое–где и больше. Они еще зеленые и поэтому сливаются с блестящей листвой.

- Это узбекский сорт "мейер", в меру кислый и тонкокожий. Восемьдесят деревцев мы с мужем и сыном высадили три года назад маленькими прутиками. А сейчас посмотрите, как они выросли, а какой аромат тут стоит в период цветения! - гордится энтузиастка.

По паспорту она Сахаб. Но в селе и в школе, где она работает уже 40 лет, все привыкли ее называть Аллой. Так повелось с детства.

Курбановы живут в Первомайском уже больше 90 лет. С тех пор как в 30–х годах их предков насильно переселили из Азербайджана. Многие после хрущевской оттепели вернулись на родину. Но и сейчас здесь проживает 25 семей азербайджанцев.

Лимонарий в Певомайском появился благодаря мужу нашей собеседницы Байраму Курбанову. Это была его давняя мечта. Ведь на родине его предков в Азербайджане лимоны растут в каждом дворе.

- Мы с мужем в начале 90–х переехали в Азербайджан и даже недолго пожили недалеко от Баку. Но вспыхнул карабахский конфликт, и мы решили вернуться в Кыргызстан, ставший для нас родным. Здесь стали развивать свое хозяйство, выращивали разные овощи. А четыре года назад решили воплотить идею лимонария. Саженцы купили у знакомого, который в одном из сел Чуйской области занимался разведением лимонов. Но его лимонарий замерз позапрошлой зимой, а наш сохранился, - говорит Алла Мамедовна.

Увы, основатель уникального сада скончался в 2018–м. Но вдова и младший сын Кямран продолжают ухаживать за лимонным чудом.

По соседству с лимонными деревьями можно увидеть несколько высоких деревцев с увесистыми плодами - это гранат и инжир.

- Урожай лимонов и граната будем собирать в октябре и ноябре, а вот инжиром я вас сейчас угощу, - говорит хозяйка, срывая мягкие желтые плоды.

Цитрусовые страдания

Курбановы признаются, что пока никакой прибыли их сад не приносит. Например, в прошлом году собрали урожая всего на 14 тысяч сомов. Эти средства не окупили даже отопление теплицы. Все лимоны раскупили соседи и коллеги–учителя. Они приметили, что плоды из первомайского лимонария, выращенные без всякой химии, вкуснее и ароматнее привозных. Так что Курбановы не унывают и верят в свое дело.

По словам хозяйки, деревья еще молодые, пика урожая достигнут через три года. И тогда можно будет с каждого дерева собирать до 100 килограммов лимонов за сезон.

- В Баткенской области немало лимоноводов. Однажды видели сюжет с одним из них. Он сказал, что в год получает по 6 тысяч долларов прибыли с такой же теплицы. Может, и у нас со временем все окупится, - надеется Алла.

Ухаживать за лимонным садом непросто. Летом деревья нуждаются в хорошем поливе, а зимой - в обогреве. Отапливают теплицы дровами и углем. Поэтому, когда бывают морозы, семье приходится по ночам следить, чтобы в теплицах температура оставалась комфортной для растений, не было бы резких скачков.

Оказалось, найти толкового специалиста по цитрусовым сложно.

- Однажды по объявлению пригласили специалиста по обрезке. Оказалось, что он почти ничего не знает о лимонах, но принялся безжалостно кромсать деревья. Чуть не погубил наших питомцев. После этого опасаюсь случайных умельцев, сама провожу обрезку и ухаживаю за нашим садом. Но моих знаний не хватает, поэтому мы в поиске грамотных специалистов, - говорит Курбанова.

Оказалось, что заниматься выращиванием ярко–желтых плодов - дело не только хлопотное, но и затратное.

- Пришлось пробурить скважину, чтобы не испытывать проблем с поливом. Еще нужно ставить дополнительную печку для обогрева. К тому же изнашивается пленка на теплице, а это грозит сквозняками и нарушением микроклимата - на следующий год пора все обновлять. А это опять расходы, - прикидывает Алла Мамедовна.

Понятно, что содержать теплицу только на учительскую зарплату не получилось бы. Благо поддерживает родных старший сын Рамис, который много лет работает за границей.

Учительница Курбанова отмечает, сельский труд ей очень хорошо знаком. Помимо лимонария, она держит кур и небольшой, огород. В селе иначе не проживешь.

- Все соседи держат коров, баранов, птицу, выращивают картошку, капусту. А вот помощи от государства не видят. К примеру, перекупщики цельное молоко принимают по 14 сомов за литр, кстати, бутылка воды стоит больше - 15 сомов. А ведь молоко - это огромный труд. Почему бы со стороны государства не поддержать фермеров, например, дать доступные кредиты. А пока все держится на чистом энтузиазме простых сельчан, - вздыхает педагог.

сплошные плюсы

Один лимон содержит примерно 50 процентов дневной нормы витамина C для человека. Вкупе с такими минералами, как кальций, железо, магний, фосфор, медь, которые тоже содержатся в лимоне, мы получаем натуральный усилитель иммунитета.

Ежедневное употребление лимона поможет быстрее избавиться от лишних килограммов. Все дело в том, что лимон ускоряет метаболизм и снабжает организм энергией, позволяя оставаться активным на протяжении всего дня.

Ученые подтвердили еще одно важное свойство лимона: его регулярное употребление снижает уровень плохого холестерина в крови.

Даже его аромат полезен: он снижает уровень стресса, тревоги, помогает бороться с бессонницей. Это отличная альтернатива химическим снотворным и успокоительным средствам.

попробуй

Соединив лимоны и мед, можно получить отличное тонизирующее и противовоспалительное средство. Для приготовления лимонно–медовой смеси понадобится 1 кг лимонов и 0,5 кг меда (лучше жидкого, не успевшего засахариться). Измельчите лимоны и смешайте с медом. Переложите смесь в стеклянную банку. Поставьте в холодильник и храните ее там. Через несколько дней лимоны растворятся в меде, и масса станет почти однородной. Лимонно–медовую смесь надо принимать 2–3 раза в день, по 1 ст. ложке. Поступайте так в течение 1–3 месяцев. Наблюдайте за реакцией своего организма и в соответствии с ней регулируйте количество принимаемой смеси.