Новый командир базы ОДКБ "Кант" поделился своими планами

На российской авиационной базе ОДКБ "Кант" полковник Алексей Ларин служит с августа 2014 года. Вначале был заместителем командира части по летной подготовке, с апреля 2016 года – заместителем командира. Он, как никто другой, хорошо знает авиабазу. О том, каким вопросам новый командир будет уделять особое внимание, полковник Алексей Ларин рассказал VB.KG.

- В первую очередь это, конечно же, боевая готовность базы. Боеготовность по большому счету определяет содержание всех задач и способность их выполнения. Особого внимания требует личный состав, потому что все зависит от его подготовленности. О военнослужащих необходимо не только заботиться, но и воспитывать их, обучать. Так как часть у нас авиационная, максимально следует уделять внимание летной практике и сделать все возможное, чтобы мы побеждали и были лучшими. Вот три основных задачи.

Как будет развиваться военное сотрудничество с Вооруженными силами Кыргызстана?

- Оно никогда не прекращается. И дальше будет также успешно развиваться. В этом году, правда, из-за пандемии коронавируса запланированные совместные учения в рамках ОДКБ не состоялись. Думаю, учения будут перенесены на следующий год, и мы, как и прежде, совместно с нашими кыргызстанскими братьями по оружию с честью выполним свой долг.

Алексей Алексеевич, у вас проходят подготовку военные летчики Кыргызстана?

- По контракту Министерства обороны РФ и Госкомитета по делам обороны КР наши инструкторы должны обучать кыргызстанских летчиков вертолетов Ми-8. Мы готовы к проведению таких занятий. Не начались они пока только из-за пандемии коронавируса.

В Российской армии реализуется программа модернизации военной техники и вооружения. Военной базы ОДКБ в Кыргызстане коснулась модернизация?

- Несколько лет назад на вооружение базы были поставлены модернизированные самолеты штурмовой авиации Су-25 СМ, оснащенные современным прицельно-навигационным и другим оборудованием, благодаря которому значительно возрастают возможности самолетов.

Недавно в часть поступили новые вертолеты Ми-8МТВ-5-1, которые способны всецело выполнять задачи по предназначению. На этих вертолетах более мощные двигатели, установлены дополнительные баки для топлива, благодаря чему увеличена дальность перелета. Светотехническое оборудование позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно малых высотах, в том числе в горах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Обновляется парк автомобильной, другой техники.

Что можете сказать об уровне подготовки летчиков?

- Их профессиональный уровень и летное мастерство позволяют выполнять все задачи по предназначению. Мы в полной мере готовы к защите южных рубежей стран-участниц ОДКБ.

Как в части решаются социальные вопросы?

- Сейчас в военном городке строится детский сад. Надеемся, в ближайшие месяцы он будет сдан в эксплуатацию. Кстати, своих детей в этот садик будут водить и военнослужащие Вооруженных сил Кыргызстана.

Ведется текущий ремонт столовой, других объектов. Совместно с кыргызской стороной находим пути решения вопросов, связанных с благоустройством и озеленением территории. С открытием в части филиала "Военторга" налажено горячее питание для учащиеся 1-4 классов нашей школы. В перспективе на территории части заработают продовольственный и промтоварный магазины, парикмахерская, швейное ателье, кафе.

Работать там будут кыргызстанцы?

- Практически весь гражданский персонал базы – это местные жители. На объектах сферы услуг, которые будут открыты, они также получат рабочие места. И строительные, ремонтные работы выполняют местные подрядные организации. А продукты питания для столовой и другие товары не военного назначения покупаем исключительно у местных фирм.

Справка: Алексей Ларин – выпускник Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков и Военно-воздушной академии имени Гагарина и Жуковского. Служил на разных должностях в Забайкалье и на Урале. За годы службы на базе "Кант", которая выполняет задачи по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, Алексей Ларин успешно выполнил поставленные учебно-боевые задачи на всех учениях, в которых участвовала за этот период воинская часть.

На масштабных учениях ему доводилось командовать личным составом не только базы, но и крупных авиационных соединений. В частности, на учениях "Центр-2019" Алексей Ларин, как отметило вышестоящее командование, проявил высокие организаторские способности при планировании действий авиации, подготовке личного состава к выполнению поставленных задач, умело руководил подчиненными.

Летчик первого класса, кавалер ордена Мужества полковник Алексей Ларин делится наработками с коллегами, обучает молодых летчиков и продолжает совершенствовать свое летное мастерство.