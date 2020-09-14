Погода
$ 78.81 - 79.16
€ 92.80 - 93.95

Новый командир базы ОДКБ "Кант" поделился своими планами

216  0
- Виктор Мурзов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На российской авиационной базе ОДКБ "Кант" полковник Алексей Ларин служит с августа 2014 года. Вначале был заместителем командира части по летной подготовке, с апреля 2016 года – заместителем командира. Он, как никто другой, хорошо знает авиабазу. О том, каким вопросам новый командир будет уделять особое внимание, полковник Алексей Ларин рассказал VB.KG.

- В первую очередь это, конечно же, боевая готовность базы. Боеготовность по большому счету определяет содержание всех задач и способность их выполнения. Особого внимания требует личный состав, потому что все зависит от его подготовленности. О военнослужащих необходимо не только заботиться, но и воспитывать их, обучать. Так как часть у нас авиационная, максимально следует уделять внимание летной практике и сделать все возможное, чтобы мы побеждали и были лучшими. Вот три основных задачи.

Как будет развиваться военное сотрудничество с Вооруженными силами Кыргызстана?

- Оно никогда не прекращается. И дальше будет также успешно развиваться. В этом году, правда, из-за пандемии коронавируса запланированные совместные учения в рамках ОДКБ не состоялись. Думаю, учения будут перенесены на следующий год, и мы, как и прежде, совместно с нашими кыргызстанскими братьями по оружию с честью выполним свой долг.

Алексей Алексеевич, у вас проходят подготовку военные летчики Кыргызстана?

- По контракту Министерства обороны РФ и Госкомитета по делам обороны КР наши инструкторы должны обучать кыргызстанских летчиков вертолетов Ми-8. Мы готовы к проведению таких занятий. Не начались они пока только из-за пандемии коронавируса.

В Российской армии реализуется программа модернизации военной техники и вооружения. Военной базы ОДКБ в Кыргызстане коснулась модернизация?

- Несколько лет назад на вооружение базы были поставлены модернизированные самолеты штурмовой авиации Су-25 СМ, оснащенные современным прицельно-навигационным и другим оборудованием, благодаря которому значительно возрастают возможности самолетов.

Недавно в часть поступили новые вертолеты Ми-8МТВ-5-1, которые способны всецело выполнять задачи по предназначению. На этих вертолетах более мощные двигатели, установлены дополнительные баки для топлива, благодаря чему увеличена дальность перелета. Светотехническое оборудование позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно малых высотах, в том числе в горах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Обновляется парк автомобильной, другой техники.

Что можете сказать об уровне подготовки летчиков?

- Их профессиональный уровень и летное мастерство позволяют выполнять все задачи по предназначению. Мы в полной мере готовы к защите южных рубежей стран-участниц ОДКБ.

Как в части решаются социальные вопросы?

- Сейчас в военном городке строится детский сад. Надеемся, в ближайшие месяцы он будет сдан в эксплуатацию. Кстати, своих детей в этот садик будут водить и военнослужащие Вооруженных сил Кыргызстана.

Ведется текущий ремонт столовой, других объектов. Совместно с кыргызской стороной находим пути решения вопросов, связанных с благоустройством и озеленением территории. С открытием в части филиала "Военторга" налажено горячее питание для учащиеся 1-4 классов нашей школы. В перспективе на территории части заработают продовольственный и промтоварный магазины, парикмахерская, швейное ателье, кафе.

Работать там будут кыргызстанцы?

- Практически весь гражданский персонал базы – это местные жители. На объектах сферы услуг, которые будут открыты, они также получат рабочие места. И строительные, ремонтные работы выполняют местные подрядные организации. А продукты питания для столовой и другие товары не военного назначения покупаем исключительно у местных фирм.

Справка: Алексей Ларин – выпускник Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков и Военно-воздушной академии имени Гагарина и Жуковского. Служил на разных должностях в Забайкалье и на Урале. За годы службы на базе "Кант", которая выполняет задачи по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, Алексей Ларин успешно выполнил поставленные учебно-боевые задачи на всех учениях, в которых участвовала за этот период воинская часть.

На масштабных учениях ему доводилось командовать личным составом не только базы, но и крупных авиационных соединений. В частности, на учениях "Центр-2019" Алексей Ларин, как отметило вышестоящее командование, проявил высокие организаторские способности при планировании действий авиации, подготовке личного состава к выполнению поставленных задач, умело руководил подчиненными.

Летчик первого класса, кавалер ордена Мужества полковник Алексей Ларин делится наработками с коллегами, обучает молодых летчиков и продолжает совершенствовать свое летное мастерство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391974
Теги:
Кант, авиабаза, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  