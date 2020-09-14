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В Бишкеке за последние сутки ни одного случая КОВИД-19

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- Бакыт Басарбек
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За последние сутки по городу Бишкек не обнаружено ни одного подтвержденного случая КОВИД-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, на 14 сентября в столице выявлено только 8 случаев внебольничной пневмонии.

"Итого количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции - 7 тысяч 545 случае и пневмонии - 10 тысяч 267 случаев. Всего 17 тысяч 812.

Наблюдается тенденция к стабилизации, вчера, 13 сентября, было выявлено всего 3 случая КОВИД-19 и 8 – пневмонии.

На 14 сентября мобильными бригадами взят 38 тысяч 951 анализ на ПЦР-исследование, произведено 37 тысяч 65 выездов, направлены на госпитализацию 559 человек.

Дорогие горожане! Мы убедительно просим вас не расслабляться. Вирус еще в городе, и он опасен. Носите маски, соблюдайте гигиену и дистанцию. Только ответственность и осознанность помогут городу и горожанам выйти из плена пандемии".


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URL: https://www.vb.kg/391975
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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